Ані Лорак копіює українських артистів? Співачка потрапила у новий скандал (відео)

Четвер 18 вересня 2025 17:20
Ані Лорак копіює українських артистів? Співачка потрапила у новий скандал (відео) Ані Лорак звинуватили у крадіжці ідеї кліпу співачки Valeriya Force (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Ані Лорак знову в центрі гучного скандалу. Співачку звинуватили у плагіаті кліпу україно-американської артистки Valeriya Force (Валерія Симулик), яка заявила про намір представляти Україну на "Євробаченні-2026".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис Валерії в TikTok.

Чому Ані Лорак звинувачують в плагіаті

Резонанс здійнявся після відео у соцмережі, де Valeriya Force звернулася до фанів із запитанням: чи не надто кліп Лорак схожий на її відеороботу "Take Me Higher"?

"Мій кліп вийшов на 8 місяців раніше і схоже все: жести, костюми, зйомка, колір кадрів", - зазначила артистка.

Саме підписники першими помітили збіги й почали надсилати порівняння до менеджера артистки.

@valeriya.force Напишіть вашу думку #Євробачення2026 #Плагіат #КопіяЧиВипадковість #МузикаУкраїни #УкраїнськийАртист #СправжнійТалант #Eurovision #MusicIndustry #MusicScandal #CopyOrInspiration #GlobalMusic #ArtistTalk #BehindTheScenes original sound - valeriya.force

Як відреагували в мережі

У коментарях думки розділилися. Одні користувачі вважають це відвертим плагіатом, вказуючи на схожість візуальних рішень, тоді як інші називають це випадковим збігом обставин.

  • "Подайте до суду. Плагіат очевидний".
  • "Як відеограф можу сказати, що це навряд чи можна назвати плагіатом. Насправді кадри на фоні моря чи океану - це давно не нова ідея".
  • "Якщо скопіювала, значить ви попереду".
  • "Кліпи схожі. Якщо конкуренти використали ваш кліп, то пишайтеся, значить він того вартує".
  • "Вони не просто надихнулись, а повністю скопіювали".

Valeriya Force готується до "Євробачення-2026"

Скандал із кліпом збігся з іншою новиною від Valeriya Force: вона офіційно оголосила про своє бажання представляти Україну на "Євробаченні-2026".

Її мета полягає в тому, щоб показати світові, що українська культура "є конкурентоспроможною на найвищому рівні та залишається впізнаваною у світовому музичному просторі".

Хто така Valeriya Force

Валерія народилася в Івано-Франківську. Дівчина здобула популярність після участі в шоу "Х-Фактор". Зараз вона живе в Маямі та співпрацює з американським лейблом.

Її композиція "I Am a Fire" зібрала понад 260 млн прослуховувань у світі.


Треки українки "Randazhon" і "I Need Your Love" увійшли до плейлистів Grammy, а "People In My Head" потрапила до Spotify Billboard Playlist. Пісня "Rainbow" прозвучала на конкурсі Miss World Malta.

Хто така Valeriya Force (фото: instagram.com/valeriya.force)

