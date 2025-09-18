Ані Лорак копіює українських артистів? Співачка потрапила у новий скандал (відео)
Ані Лорак знову в центрі гучного скандалу. Співачку звинуватили у плагіаті кліпу україно-американської артистки Valeriya Force (Валерія Симулик), яка заявила про намір представляти Україну на "Євробаченні-2026".
Чому Ані Лорак звинувачують в плагіаті
Резонанс здійнявся після відео у соцмережі, де Valeriya Force звернулася до фанів із запитанням: чи не надто кліп Лорак схожий на її відеороботу "Take Me Higher"?
"Мій кліп вийшов на 8 місяців раніше і схоже все: жести, костюми, зйомка, колір кадрів", - зазначила артистка.
Саме підписники першими помітили збіги й почали надсилати порівняння до менеджера артистки.
Як відреагували в мережі
У коментарях думки розділилися. Одні користувачі вважають це відвертим плагіатом, вказуючи на схожість візуальних рішень, тоді як інші називають це випадковим збігом обставин.
- "Подайте до суду. Плагіат очевидний".
- "Як відеограф можу сказати, що це навряд чи можна назвати плагіатом. Насправді кадри на фоні моря чи океану - це давно не нова ідея".
- "Якщо скопіювала, значить ви попереду".
- "Кліпи схожі. Якщо конкуренти використали ваш кліп, то пишайтеся, значить він того вартує".
- "Вони не просто надихнулись, а повністю скопіювали".
Valeriya Force готується до "Євробачення-2026"
Скандал із кліпом збігся з іншою новиною від Valeriya Force: вона офіційно оголосила про своє бажання представляти Україну на "Євробаченні-2026".
Її мета полягає в тому, щоб показати світові, що українська культура "є конкурентоспроможною на найвищому рівні та залишається впізнаваною у світовому музичному просторі".
Хто така Valeriya Force
Валерія народилася в Івано-Франківську. Дівчина здобула популярність після участі в шоу "Х-Фактор". Зараз вона живе в Маямі та співпрацює з американським лейблом.
Її композиція "I Am a Fire" зібрала понад 260 млн прослуховувань у світі.
Треки українки "Randazhon" і "I Need Your Love" увійшли до плейлистів Grammy, а "People In My Head" потрапила до Spotify Billboard Playlist. Пісня "Rainbow" прозвучала на конкурсі Miss World Malta.
