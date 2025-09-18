Ани Лорак копирует украинских артистов? Певица попала в новый скандал (видео)

Ани Лорак снова в центре громкого скандала. Певицу обвинили в плагиате клипа украино-американской артистки Valeriya Force (Валерия Симулик), которая заявила о намерении представлять Украину на "Евровидении-2026".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Валерии в TikTok.

Почему Ани Лорак обвиняют в плагиате

Резонанс поднялся после видео в соцсети, где Valeriya Force обратилась к фанам с вопросом: не слишком ли клип Лорак похож на ее видеоработу "Take Me Higher"?

"Мой клип вышел на 8 месяцев раньше и похоже все: жесты, костюмы, съемка, цвет кадров", - отметила артистка.

Именно подписчики первыми заметили совпадения и начали присылать сравнения к менеджеру артистки.

Как отреагировали в сети

В комментариях мнения разделились. Одни пользователи считают это откровенным плагиатом, указывая на схожесть визуальных решений, тогда как другие называют это случайным стечением обстоятельств.

"Подайте в суд. Плагиат очевиден".

"Как видеограф могу сказать, что это вряд ли можно назвать плагиатом. На самом деле кадры на фоне моря или океана - это давно не новая идея".

"Если скопировала, значит вы впереди".

"Клипы похожи. Если конкуренты использовали ваш клип, то гордитесь, значит он того стоит".

"Они не просто вдохновились, а полностью скопировали".

Valeriya Force готовится к "Евровидению-2026"

Скандал с клипом совпал с другой новостью от Valeriya Force: она официально объявила о своем желании представлять Украину на "Евровидении-2026".

Ее цель состоит в том, чтобы показать миру, что украинская культура "является конкурентоспособной на самом высоком уровне и остается узнаваемой в мировом музыкальном пространстве".

Кто такая Valeriya Force

Валерия родилась в Ивано-Франковске. Девушка получила известность после участия в шоу "Х-Фактор". Сейчас она живет в Майами и сотрудничает с американским лейблом.

Ее композиция "I Am a Fire" собрала более 260 млн прослушиваний в мире.



Треки украинки "Randazhon" и "I Need Your Love" вошли в плейлисты Grammy, а "People In My Head" попала в Spotify Billboard Playlist. Песня "Rainbow" прозвучала на конкурсе Miss World Malta.