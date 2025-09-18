Ани Лорак копирует украинских артистов? Певица попала в новый скандал (видео)
Ани Лорак снова в центре громкого скандала. Певицу обвинили в плагиате клипа украино-американской артистки Valeriya Force (Валерия Симулик), которая заявила о намерении представлять Украину на "Евровидении-2026".
Почему Ани Лорак обвиняют в плагиате
Резонанс поднялся после видео в соцсети, где Valeriya Force обратилась к фанам с вопросом: не слишком ли клип Лорак похож на ее видеоработу "Take Me Higher"?
"Мой клип вышел на 8 месяцев раньше и похоже все: жесты, костюмы, съемка, цвет кадров", - отметила артистка.
Именно подписчики первыми заметили совпадения и начали присылать сравнения к менеджеру артистки.
Как отреагировали в сети
В комментариях мнения разделились. Одни пользователи считают это откровенным плагиатом, указывая на схожесть визуальных решений, тогда как другие называют это случайным стечением обстоятельств.
- "Подайте в суд. Плагиат очевиден".
- "Как видеограф могу сказать, что это вряд ли можно назвать плагиатом. На самом деле кадры на фоне моря или океана - это давно не новая идея".
- "Если скопировала, значит вы впереди".
- "Клипы похожи. Если конкуренты использовали ваш клип, то гордитесь, значит он того стоит".
- "Они не просто вдохновились, а полностью скопировали".
Valeriya Force готовится к "Евровидению-2026"
Скандал с клипом совпал с другой новостью от Valeriya Force: она официально объявила о своем желании представлять Украину на "Евровидении-2026".
Ее цель состоит в том, чтобы показать миру, что украинская культура "является конкурентоспособной на самом высоком уровне и остается узнаваемой в мировом музыкальном пространстве".
Кто такая Valeriya Force
Валерия родилась в Ивано-Франковске. Девушка получила известность после участия в шоу "Х-Фактор". Сейчас она живет в Майами и сотрудничает с американским лейблом.
Ее композиция "I Am a Fire" собрала более 260 млн прослушиваний в мире.
Треки украинки "Randazhon" и "I Need Your Love" вошли в плейлисты Grammy, а "People In My Head" попала в Spotify Billboard Playlist. Песня "Rainbow" прозвучала на конкурсе Miss World Malta.
