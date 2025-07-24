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"Вона заважала всім". Іво Бобул вважає, що Ані Лорак "вижили" з України

Четвер 24 липня 2025 22:37
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"Вона заважала всім". Іво Бобул вважає, що Ані Лорак "вижили" з України Іво Бобул висловився про Ані Лорак (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Іво Бобул здивував ставленням до співачки Ані Лорак, яка після російського вторгнення продовжує працювати в Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, в інтерв'ю ТСН він заявив, що шкодує через долю артистки й натякнув на причини її від'їзду з України.

Що сказав Іво Бобул про Ані Лорак

За його словами, Лорак була потужною артисткою. І це нібито створювало конфлікти в українському шоу-бізнесі.

"Мені дуже жаль, що так сталося з нею. Вона дуже гарна співачка. Дуже потужна", - заявив він.

Бобул вважає, що Лорак "вижили" з України. Він навіть внутрішньо відчував цю напругу.

"Є питання, чому вона поїхала. Можливо, вона б й не поїхала, якби тут було по-іншому. Вона тут заважала всім. Вона була дуже потужною", - сказав він.

Мовляв, у неї не було вибору, окрім як поїхати заробляти в Росію.

"Ну, так, а куди їхати? Куди їхати, якщо от тебе починають витирати ноги? Це така особистість. Я це відчував. Не кажу, що це правда, але я відчував, чому вона пішла. Тому що тут щось не так", - пояснив він.

&quot;Вона заважала всім&quot;. Іво Бобул вважає, що Ані Лорак &quot;вижили&quot; з УкраїниАні Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Артист також висловився про вплив хейту з боку суспільства. За його словами, цькування не є добрим.

"Коли люди починають хаяти артистів за те чи інше - це не є добре. Артист може справитися, може щось зрозуміти, може якось… А як просто ганьбити - от це не є добре. Хай люди не ображаються на мене, але у вас і без нас, артистів, проблем вистачає", - зауважив він.


Що відомо про Ані Лорак

Нагадаємо, після 2014 року Кароліна Куєк, яка родом з Буковини, переважно живе і працює в Росії. Вона не засудила вторгнення та продовжила будувати свою кар'єру там.

Зрештою Лорак позбавили звання заслуженої артистки України. У жовтні Україна також ввела проти неї санкції.

У червні цього року російські ЗМІ заявили, що співачка отримала їхнє громадянство. Заяву на отримання паспорта вона подала ще в лютому 2024 року.

Співачка також заявляла в інтерв'ю росіянам, що вона "поза політикою", її нібито "вижили" з України й "впливові люди" не давали працювати.

У березні цього року Лорак вийшла заміж. Раніше ми писали, що відомо про її обранця.

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