Ані Лорак копіює українських артистів? Співачка потрапила у новий скандал (відео)

Чому Ані Лорак звинувачують в плагіаті

Резонанс здійнявся після відео у соцмережі, де Valeriya Force звернулася до фанів із запитанням: чи не надто кліп Лорак схожий на її відеороботу "Take Me Higher"?

"Мій кліп вийшов на 8 місяців раніше і схоже все: жести, костюми, зйомка, колір кадрів", - зазначила артистка.

Саме підписники першими помітили збіги й почали надсилати порівняння до менеджера артистки.

Як відреагували в мережі

У коментарях думки розділилися. Одні користувачі вважають це відвертим плагіатом, вказуючи на схожість візуальних рішень, тоді як інші називають це випадковим збігом обставин.

"Подайте до суду. Плагіат очевидний".

"Як відеограф можу сказати, що це навряд чи можна назвати плагіатом. Насправді кадри на фоні моря чи океану - це давно не нова ідея".

"Якщо скопіювала, значить ви попереду".

"Кліпи схожі. Якщо конкуренти використали ваш кліп, то пишайтеся, значить він того вартує".

"Вони не просто надихнулись, а повністю скопіювали".

Valeriya Force готується до "Євробачення-2026"

Скандал із кліпом збігся з іншою новиною від Valeriya Force: вона офіційно оголосила про своє бажання представляти Україну на "Євробаченні-2026".

Її мета полягає в тому, щоб показати світові, що українська культура "є конкурентоспроможною на найвищому рівні та залишається впізнаваною у світовому музичному просторі".

Хто така Valeriya Force

Валерія народилася в Івано-Франківську. Дівчина здобула популярність після участі в шоу "Х-Фактор". Зараз вона живе в Маямі та співпрацює з американським лейблом.

Її композиція "I Am a Fire" зібрала понад 260 млн прослуховувань у світі.



Треки українки "Randazhon" і "I Need Your Love" увійшли до плейлистів Grammy, а "People In My Head" потрапила до Spotify Billboard Playlist. Пісня "Rainbow" прозвучала на конкурсі Miss World Malta.