Антоніна Хижняк показала бабусю і сина: зворушливі сімейні фото
Українська актриса Антоніна Хижняк, яка полюбилася багатьом телеглядачам завдяки ролі Мотрі в серіалі "Спіймати Кайдаша", поділилася зворушливими фото зі своєю бабусею.
Антоніна Хижняк показала сімейні фото
У підписі до фото Хижняк емоційно описала душевний день, проведений у рідній квартирі, де минуло її дитинство.
"Бабуся каже: "Потрібно кішечку відвезти до ветеринара. А потім будемо їсти та пити чай", - ділиться Антоніна.
За її словами, ці миті наповнені простими радощами: чай, лимон, консервація, дитячі спогади та мультики на телевізорі.
Особливу увагу привернула щемлива деталь: бабуся час від часу плутає імена, називаючи Антоніну Оксанкою (так звуть маму актриси - ред.), а її сина Максима - Антошиком (рідний брат Антоніни - ред.).
Хижняк зазначила, що виросла в цій квартирі й за 35 років там майже нічого не змінилося.
"Це капсула часу, де я знову маленька онучка", - зазначила вона з теплом.
Також вона опублікувала теплі сімейні фото з рідною людиною. Крім того, на фото можна побачити 8-річного сина актриси - Максима.
Як відреагували в мережі
Фоловери акторки тут же почали коментувати атмосферні фото:
- "Яке це щастя мати живу бабусю"
- "Як це круто! Дуже чудові фотографії! Многая літа вашій бабусі!"
- "У вас прекрасна бабуся"
- "Це дуже цінні моменти. Бережіть і ловіть ці моменти, вони безцінні!"
- "У саме серце"
- "Тоня, Ви дуже багата людина. І це не про гроші"
- "Ви дуже щасливі, тому що у вас є бабуся! Це таке щастя приїхати, обійняти"
- "Яка у вас чудова бабуся! Така атмосфера на цих фото".
Антоніна Хижняк з бабусею (фото: instagram.com/tonya_actress)
Хто така Антоніна Хижняк
Хижняк закінчила університет театру і кіно імені Карпенка-Карого, а також після навчання працювала в Київському академічному театрі ляльок.
Потім займалася дубляжем, а потім почала працювати в театрі та зніматися в кіно.
Актрисі 35 років, від першого шлюбу в неї є 8-річний син Максим. Також мала стосунки з актором Олександром Боднаром, які закінчилися 2023 року.
Нещодавно Хижняк натякнула на новий роман, проте подробиці розкривати не стала.
Хижняк із сином (фото: instagram.com/tonya_actress)
