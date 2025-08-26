ua en ru
Вт, 26 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Антоніна Хижняк показала бабусю і сина: зворушливі сімейні фото

Вівторок 26 серпня 2025 15:29
UA EN RU
Антоніна Хижняк показала бабусю і сина: зворушливі сімейні фото Антоніна Хижняк (фото: instagram.com/tonya_actress)
Автор: Катерина Собкова

Українська актриса Антоніна Хижняк, яка полюбилася багатьом телеглядачам завдяки ролі Мотрі в серіалі "Спіймати Кайдаша", поділилася зворушливими фото зі своєю бабусею.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram актриси.

Антоніна Хижняк показала сімейні фото

У підписі до фото Хижняк емоційно описала душевний день, проведений у рідній квартирі, де минуло її дитинство.

"Бабуся каже: "Потрібно кішечку відвезти до ветеринара. А потім будемо їсти та пити чай", - ділиться Антоніна.

За її словами, ці миті наповнені простими радощами: чай, лимон, консервація, дитячі спогади та мультики на телевізорі.

Особливу увагу привернула щемлива деталь: бабуся час від часу плутає імена, називаючи Антоніну Оксанкою (так звуть маму актриси - ред.), а її сина Максима - Антошиком (рідний брат Антоніни - ред.).

Хижняк зазначила, що виросла в цій квартирі й за 35 років там майже нічого не змінилося.

"Це капсула часу, де я знову маленька онучка", - зазначила вона з теплом.

Також вона опублікувала теплі сімейні фото з рідною людиною. Крім того, на фото можна побачити 8-річного сина актриси - Максима.

Антоніна Хижняк показала бабусю (фото: instagram.com/tonya_actress)

Як відреагували в мережі

Фоловери акторки тут же почали коментувати атмосферні фото:

  • "Яке це щастя мати живу бабусю"
  • "Як це круто! Дуже чудові фотографії! Многая літа вашій бабусі!"
  • "У вас прекрасна бабуся"
  • "Це дуже цінні моменти. Бережіть і ловіть ці моменти, вони безцінні!"
  • "У саме серце"
  • "Тоня, Ви дуже багата людина. І це не про гроші"
  • "Ви дуже щасливі, тому що у вас є бабуся! Це таке щастя приїхати, обійняти"
  • "Яка у вас чудова бабуся! Така атмосфера на цих фото".

Антоніна Хижняк показала бабусю і сина: зворушливі сімейні фотоАнтоніна Хижняк з бабусею (фото: instagram.com/tonya_actress)

Хто така Антоніна Хижняк

Хижняк закінчила університет театру і кіно імені Карпенка-Карого, а також після навчання працювала в Київському академічному театрі ляльок.

Потім займалася дубляжем, а потім почала працювати в театрі та зніматися в кіно.

Актрисі 35 років, від першого шлюбу в неї є 8-річний син Максим. Також мала стосунки з актором Олександром Боднаром, які закінчилися 2023 року.

Нещодавно Хижняк натякнула на новий роман, проте подробиці розкривати не стала.

Антоніна Хижняк показала бабусю і сина: зворушливі сімейні фотоХижняк із сином (фото: instagram.com/tonya_actress)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Акторка
Новини
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: Кабмін ухвалить зміни вже сьогодні
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: Кабмін ухвалить зміни вже сьогодні
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили