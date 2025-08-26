ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Антонина Хижняк показала бабушку и сына: трогательные семейные фото

Вторник 26 августа 2025 15:29
UA EN RU
Антонина Хижняк показала бабушку и сына: трогательные семейные фото Антонина Хижняк (фото: instagram.com/tonya_actress)
Автор: Катерина Собкова

Украинская актриса Антонина Хижняк, которая полюбилась многим телезрителям благодаря роли Мотри в сериале "Спіймати Кайдаша", поделилась трогательными фото со своей бабушкой.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram актрисы.

Антонина Хижняк показала семейные фото

В подписи к фото Хижняк эмоционально описала душевный день, проведенный в родной квартире, где прошло ее детство.

"Бабушка говорит: "Нужно кошечку отвезти к ветеринару. А потом будем есть и пить чай", - делится Антонина.

По ее словам, эти мгновения наполнены простыми радостями: чай, лимон, консервация, детские воспоминания и мультики на телевизоре.

Особое внимание привлекла щемящая деталь: бабушка время от времени путает имена, называя Антонину Оксанкой (так зовут маму актрисы - ред.), а ее сына Максима - Антошиком (родной брат Антонины - ред.).

Хижняк отметила, что выросла в этой квартире и за 35 лет там почти ничего не изменилось.

"Это капсула времени, где я снова маленькая внучка", - отметила она с теплом.

Также она опубликовала теплые семейные фото с родным человеком. Кроме того, на фото можно увидеть 8-летнего сына актрисы - Максима.

Антонина Хижняк показала бабушку (фото: instagram.com/tonya_actress)

Как отреагировали в сети

Фолловеры актрисы тут же принялись комментировать атмосферные фото:

  • "Какое это счастье иметь живую бабушку"
  • "Как это круто! Очень отличные фотографии! Многая лита вашей бабушке!"
  • "У вас прекрасная бабушка"
  • "Это очень ценные моменты. Берегите и ловите эти моменты, они бесценны!"
  • "В самое сердце"
  • "Тоня, Вы очень богатый человек. И это не о деньгах"
  • "Вы очень счастливы, потому что у вас есть бабушка! Это такое счастье приехать, обнять"
  • "Какая у вас замечательная бабушка! Такая атмосфера на этих фото".

Антонина Хижняк показала бабушку и сына: трогательные семейные фотоАнтонина Хижняк с бабушкой (фото: instagram.com/tonya_actress)

Кто такая Антонина Хижняк

Хижняк окончила университет театра и кино имени Карпенко-Карого, а также после учебы работала в Киевском академическом театре кукол.

Затем занималась дубляжем, а потом начала работать в театре и сниматься в кино.

Актрисе 35 лет, от первого брака у нее есть 8-летний сын Максим. Также имела отношения с актером Александром Боднаром, которые закончились в 2023 году.

Недавно Хижняк намекнула на новый роман, однако подробности раскрывать не стала.

Антонина Хижняк показала бабушку и сына: трогательные семейные фотоХижняк с сыном (фото: instagram.com/tonya_actress)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Актриса
Новости
Выезд за границу для мужчин до 22 лет: Кабмин примет изменения уже сегодня
Выезд за границу для мужчин до 22 лет: Кабмин примет изменения уже сегодня
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы