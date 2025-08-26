Антонина Хижняк показала бабушку и сына: трогательные семейные фото

Украинская актриса Антонина Хижняк, которая полюбилась многим телезрителям благодаря роли Мотри в сериале "Спіймати Кайдаша", поделилась трогательными фото со своей бабушкой.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram актрисы.

Антонина Хижняк показала семейные фото

В подписи к фото Хижняк эмоционально описала душевный день, проведенный в родной квартире, где прошло ее детство.

"Бабушка говорит: "Нужно кошечку отвезти к ветеринару. А потом будем есть и пить чай", - делится Антонина.

По ее словам, эти мгновения наполнены простыми радостями: чай, лимон, консервация, детские воспоминания и мультики на телевизоре.

Особое внимание привлекла щемящая деталь: бабушка время от времени путает имена, называя Антонину Оксанкой (так зовут маму актрисы - ред.), а ее сына Максима - Антошиком (родной брат Антонины - ред.).

Хижняк отметила, что выросла в этой квартире и за 35 лет там почти ничего не изменилось.

"Это капсула времени, где я снова маленькая внучка", - отметила она с теплом.

Также она опубликовала теплые семейные фото с родным человеком. Кроме того, на фото можно увидеть 8-летнего сына актрисы - Максима.

Антонина Хижняк показала бабушку (фото: instagram.com/tonya_actress)

Как отреагировали в сети

Фолловеры актрисы тут же принялись комментировать атмосферные фото:

"Какое это счастье иметь живую бабушку"

"Как это круто! Очень отличные фотографии! Многая лита вашей бабушке!"

"У вас прекрасная бабушка"

"Это очень ценные моменты. Берегите и ловите эти моменты, они бесценны!"

"В самое сердце"

"Тоня, Вы очень богатый человек. И это не о деньгах"

"Вы очень счастливы, потому что у вас есть бабушка! Это такое счастье приехать, обнять"

"Какая у вас замечательная бабушка! Такая атмосфера на этих фото".

Антонина Хижняк с бабушкой (фото: instagram.com/tonya_actress)

Кто такая Антонина Хижняк

Хижняк окончила университет театра и кино имени Карпенко-Карого, а также после учебы работала в Киевском академическом театре кукол.

Затем занималась дубляжем, а потом начала работать в театре и сниматься в кино.

Актрисе 35 лет, от первого брака у нее есть 8-летний сын Максим. Также имела отношения с актером Александром Боднаром, которые закончились в 2023 году.

Недавно Хижняк намекнула на новый роман, однако подробности раскрывать не стала.

Хижняк с сыном (фото: instagram.com/tonya_actress)