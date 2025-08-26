Антоніна Хижняк показала бабусю і сина: зворушливі сімейні фото

Українська актриса Антоніна Хижняк, яка полюбилася багатьом телеглядачам завдяки ролі Мотрі в серіалі "Спіймати Кайдаша", поділилася зворушливими фото зі своєю бабусею.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram актриси.
У підписі до фото Хижняк емоційно описала душевний день, проведений у рідній квартирі, де минуло її дитинство.
"Бабуся каже: "Потрібно кішечку відвезти до ветеринара. А потім будемо їсти та пити чай", - ділиться Антоніна.
За її словами, ці миті наповнені простими радощами: чай, лимон, консервація, дитячі спогади та мультики на телевізорі.
Особливу увагу привернула щемлива деталь: бабуся час від часу плутає імена, називаючи Антоніну Оксанкою (так звуть маму актриси - ред.), а її сина Максима - Антошиком (рідний брат Антоніни - ред.).
Хижняк зазначила, що виросла в цій квартирі й за 35 років там майже нічого не змінилося.
"Це капсула часу, де я знову маленька онучка", - зазначила вона з теплом.
Також вона опублікувала теплі сімейні фото з рідною людиною. Крім того, на фото можна побачити 8-річного сина актриси - Максима.
Фоловери акторки тут же почали коментувати атмосферні фото:
Хижняк закінчила університет театру і кіно імені Карпенка-Карого, а також після навчання працювала в Київському академічному театрі ляльок.
Потім займалася дубляжем, а потім почала працювати в театрі та зніматися в кіно.
Актрисі 35 років, від першого шлюбу в неї є 8-річний син Максим. Також мала стосунки з актором Олександром Боднаром, які закінчилися 2023 року.
Нещодавно Хижняк натякнула на новий роман, проте подробиці розкривати не стала.
