Антоніна Хижняк показала бабусю і сина: зворушливі сімейні фото

Антоніна Хижняк показала сімейні фото

У підписі до фото Хижняк емоційно описала душевний день, проведений у рідній квартирі, де минуло її дитинство.

"Бабуся каже: "Потрібно кішечку відвезти до ветеринара. А потім будемо їсти та пити чай", - ділиться Антоніна.

За її словами, ці миті наповнені простими радощами: чай, лимон, консервація, дитячі спогади та мультики на телевізорі.

Особливу увагу привернула щемлива деталь: бабуся час від часу плутає імена, називаючи Антоніну Оксанкою (так звуть маму актриси - ред.), а її сина Максима - Антошиком (рідний брат Антоніни - ред.).

Хижняк зазначила, що виросла в цій квартирі й за 35 років там майже нічого не змінилося.

"Це капсула часу, де я знову маленька онучка", - зазначила вона з теплом.

Також вона опублікувала теплі сімейні фото з рідною людиною. Крім того, на фото можна побачити 8-річного сина актриси - Максима.

Антоніна Хижняк показала бабусю (фото: instagram.com/tonya_actress)

Як відреагували в мережі

Фоловери акторки тут же почали коментувати атмосферні фото:

"Яке це щастя мати живу бабусю"

"Як це круто! Дуже чудові фотографії! Многая літа вашій бабусі!"

"У вас прекрасна бабуся"

"Це дуже цінні моменти. Бережіть і ловіть ці моменти, вони безцінні!"

"У саме серце"

"Тоня, Ви дуже багата людина. І це не про гроші"

"Ви дуже щасливі, тому що у вас є бабуся! Це таке щастя приїхати, обійняти"

"Яка у вас чудова бабуся! Така атмосфера на цих фото".

Антоніна Хижняк з бабусею (фото: instagram.com/tonya_actress)

Хто така Антоніна Хижняк

Хижняк закінчила університет театру і кіно імені Карпенка-Карого, а також після навчання працювала в Київському академічному театрі ляльок.

Потім займалася дубляжем, а потім почала працювати в театрі та зніматися в кіно.

Актрисі 35 років, від першого шлюбу в неї є 8-річний син Максим. Також мала стосунки з актором Олександром Боднаром, які закінчилися 2023 року.

Нещодавно Хижняк натякнула на новий роман, проте подробиці розкривати не стала.

Хижняк із сином (фото: instagram.com/tonya_actress)