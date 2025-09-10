ua en ru
Ср, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Стала відома дата прем'єри "Холостяк-14" з Цимбалюком: стильне відео

Середа 10 вересня 2025 19:21
UA EN RU
Стала відома дата прем'єри "Холостяк-14" з Цимбалюком: стильне відео Коли вийде "Холостяк-14" з Цимбалюком (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Телеканал СТБ презентував промо до нового сезону реаліті-шоу "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком та нарешті оголосив дату прем'єри.

Коли стартує показ найромантичнішого проєкту та що відомо про прем'єру, розповідає РБК-Україна з посиланням на відео в Instagram "Холостяка".

Коли вийде 14 сезон шоу "Холостяк": дата

Як стало відомо з проморолика, прем'єра нового сезону шоу відбудеться 17 жовтня о 19:00.

Головний герой проєкту - актор Тарас Цимбалюк - у відео постає в образах з культових фільмів, а наприкінці підіймає келих та оголошує себе холостяком в стилі фільму "Великий Гетсбі".

"Відчуй кохання, немов у кіно: із шаленими вчинками, жагою та пристрастю", - йдеться в описі до відео.

Як відреагували в мережі

Користувачі переважно у захваті від прем'єри. Багато хто з нетерпінням чекає на вихід шоу, аби насолодитися історіями учасниць та головного героя. Знайшлися й ті, хто вважає програму піаром, адже вже після знімань Цимбалюка помітили в компанії колишньої Світлани Готочкіної.

  • "Заради Тараса дивлюсь телевізор"
  • "Бронюю кінозал заради такої події"
  • "Щось цього року затягнули з прем'єрою. Мабуть, Тарас все ніяк не міг обрати".
  • "Скільки сидів ждав-ждав".
  • "Сподіваюсь, що гарний буде серіал ! Бажано з вишуканими сукнями та образами , а не лахміттям".
  • "Невже ще хтось в це вірить? Холостяк, який має чудову дівчину Світлану. Навіть не ховаючись, ходять та фотографуються на заходи разом.Такий собі піар".

Стала відома дата прем'єри &quot;Холостяк-14&quot; з Цимбалюком: стильне відеоЯк знімали "Холостяк" з Цимбалюком (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Що відомо про участь Тараса Цимбалюка в проєкті "Холостяк"

Ім'я головного героя 14-го сезону стало відомо ще у квітні цього року. Пізніше Тарас пояснив, чому наважився на участь. На це було декілька причин.

На момент пропозиції він розійшовся з дівчиною Світланою, тому був відкритий до нового досвіду. Крім того, заявив, що вірить в можливість знайти на проєкті людину, яка по-новому вплине на його особисте життя.

"Також мені приємно в такому амплуа поєднатись з глядачами, котрі давно слідкують за моєю творчістю і ще знаю, що для багатьох людей реаліті-шоу "Холостяк" - улюблений проєкт на ТБ, тож буду намагатись зробити все, щоб ви й надалі лишались фанатами цієї програми", - сказав тоді він.

Нагадаємо, актор був у шлюбі двічі: з одногрупницею в студентські роки та зі стилісткою Тіною Антоненко, з якою розлучився через 11 місяців у 2022-му.

Серед найвідоміших фільмів та серіалів зірки - "Спіймати Кайдаша", "Жіночий лікар", "Песики", "Коли ти вийдеш заміж?" та інші.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк Новини шоу-бізнесу Тарас Цимбалюк Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Два топ-силовики Путіна отримали підозри за участь у розгоні Майдану
Два топ-силовики Путіна отримали підозри за участь у розгоні Майдану
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії