Артур Логай серйозно травмувався: втратив палець і показав, що залишилось

Неділя 24 серпня 2025 12:42
Артур Логай серйозно травмувався: втратив палець і показав, що залишилось Артур Логай (фото: instagram.com/logai.arthur)
Автор: Іванна Пашкевич

Український актор Артур Логай серйозно травмувався під час відпочинку у ТРЦ в Києві. Випробовуючи свої сили на скеледромі, артисту відірвало палець на руці. І все через обручку, яка зачепилася за таймер.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

Артур Логай залишився без пальця

Як зізнався актор, трагедія сталася ще три тижні тому, однак публічно він розповів про неї лише зараз.

Зірка українських серіалів поділився не лише деталями інциденту, а й закликав українців підтримати новий збір для Третьої штурмової бригади.

"Мені відірвало палець. Це не жарт, це не прикол, це сталося три тижні тому. Але перш ніж я розкажу і покажу, я вас дуже прошу, замість слів жалості - задонайте на мій збір. Бо мій палець і мої проблеми - це нічого порівняно з тим, що відбувається на фронті і якої допомоги від нас, від цивільних людей в тилу, потребують захисники й захисниці України", - звернувся він до підписників.

Артур Логай серйозно травмувався: втратив палець і показав, що залишилосьАртур Логай втратив палець (фото: instagram.com/logai.arthur)

Як пояснив Артур, він відвідав скеледром разом із дружиною та сином.

Під час чергового підйому на швидкість його обручка зачепилася за кнопку таймера, а сильний ривок троса спричинив миттєвий відрив пальця.

"Сталося те, що сталося. Я побачив, як мій палець буквально в мить відривається і летить вниз. Я спустився, забрав палець. Далі була швидка. Моя перша думка в цей момент - п**ець. Друга думка - п**ець. У мене робота через тиждень, зйомка. Тому коли я був в лікарні, я казав: "Будь ласка, пришийте мені палець, тому що мені потрібно на роботу". Але, на жаль, через травматичний характер цього відриву, пришити палець не змогли", - розповів артист.

Травму також побачив син артиста, Лев. За словами Логая, хлопчик не стримав сліз, але батьки швидко його заспокоїли.

Сам актор намагався зберігати спокій, хоча й був у шоковому стані.

У фіналі відео артист закликав усіх, хто займається спортом або активним відпочинком, бути обережними й обов’язково знімати прикраси перед фізичними навантаженнями.

"Це урок для всіх", - резюмував Логай.

