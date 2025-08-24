ua en ru
Артур Логай серьезно травмировался: потерял палец и показал, что осталось

Воскресенье 24 августа 2025 12:42
Артур Логай серьезно травмировался: потерял палец и показал, что осталось Артур Логай (фото: instagram.com/logai.arthur)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский актер Артур Логай серьезно травмировался во время отдыха в ТРЦ в Киеве. Испытывая свои силы на скалодроме, артисту оторвало палец на руке. И все из-за кольца, которое зацепилось за таймер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Артур Логай остался без пальца

Как признался актер, трагедия произошла еще три недели назад, однако публично он рассказал о ней только сейчас.

Звезда украинских сериалов поделился не только деталями инцидента, но и призвал украинцев поддержать новый сбор для Третьей штурмовой бригады.

"Мне оторвало палец. Это не шутка, это не прикол, это произошло три недели назад. Но прежде чем я расскажу и покажу, я вас очень прошу, вместо слов жалости - задонайте на мой сбор. Потому что мой палец и мои проблемы - это ничего по сравнению с тем, что происходит на фронте и в какой помощи от нас, от гражданских людей в тылу, нуждаются защитники и защитницы Украины", - обратился он к подписчикам.

Артур Логай серьезно травмировался: потерял палец и показал, что осталосьАртур Логай потерял палец (фото: instagram.com/logai.arthur)

Как пояснил Артур, он посетил скалодром вместе с женой и сыном.

Во время очередного подъема на скорость его кольцо зацепилось за кнопку таймера, а сильный рывок троса вызвал мгновенный отрыв пальца.

"Произошло то, что произошло. Я увидел, как мой палец буквально в мгновение ока отрывается и летит вниз. Я спустился, забрал палец. Дальше была скорая. Моя первая мысль в этот момент - п**ец. Вторая мысль - п**ец. У меня работа через неделю, съемка. Поэтому когда я был в больнице, я говорил: "Пожалуйста, пришейте мне палец, потому что мне нужно на работу". Но, к сожалению, из-за травматического характера этого отрыва, пришить палец не смогли", - рассказал артист.

Травму также увидел сын артиста, Лев. По словам Логая, мальчик не сдержал слез, но родители быстро его успокоили.

Сам актер старался сохранять спокойствие, хотя и был в шоковом состоянии.

В финале видео артист призвал всех, кто занимается спортом или активным отдыхом, быть осторожными и обязательно снимать украшения перед физическими нагрузками.

"Это урок для всех", - резюмировал Логай.

