Грубич показався із сином, який втратив руку на війні, і попросив про допомогу

Український журналіст і телеведучий Костянтин Грубич звернувся до українців з особистим проханням. У свій 57-й день народження він закликав замість привітань долучитися до збору коштів на реабілітацію його сина, який отримав серйозне поранення на війні.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Грубича.

Костянтин Грубич попросив про допомогу для сина

"Дякую Богу і мамі за життя! Дякую родині за буття! Дякую країні за відчуття! Дякую людям за прийняття!" - написав ведучий.

Грубич нагадав, що вже одного разу - у своє 55-річчя - організовував збір на дрони для фронту. Тепер же він хоче зібрати кошти на потенційну реабілітацію сина, який втратив праву руку на війні.

"Мрію, щоб у нього з'явилася діюча нова права рука, без якої оператору і креатору не обійтися в роботі. У мене немає затвердженого потрібного бюджету. Але кошти напевно знадобляться", - пояснив Грубич.

Журналіст наголосив, що жодна гривня не піде на його особисті потреби, і пообіцяв прозорість використання зібраних коштів.

Допомогти Ярославу Грубичу можна за посиланням.

Крім того, частину зібраних грошей він планує передати на закриття збору для безплатних обідів у місті Тростянець Сумської області, де ресторатор Мирослав Шило вже кілька років щотижня годує малозабезпечених місцевих мешканців.

"Пів року тому він відкрив банку на 50 тисяч гривень, але вона заглохла на позначці 15. А благодійник годувати людей продовжує. Я хочу йому з вашою участю допомогти", - додав телеведучий.

Також він показав нове фото із сином.

Костянтин Грубич із сином Ярославом (фото: instagram.com/kostya_hrubych)

Що відомо про поранення сина Грубича

У червні 2025 року стало відомо, що 28-річний син телеведучого вирішив приєднатися до ЗСУ.

Раніше Ярослав висвітлював російсько-українську війну як відеограф і допомагав військовим як волонтер, відкриваючи збори.

Костянтин Грубич підтримав рішення сина, хоча для нього це було непросто.

Річ у тім, що 2014 року сім'я вже втратила одну дитину - донька Грубича Ольга потрапила в ДТП і за кілька тижнів померла.

24 липня стало відомо, що молодий чоловік отримав серйозне поранення на фронті, через що йому ампутували праву руку.

Ярослав Грубич після поранення (фото: facebook.com/nejnich)