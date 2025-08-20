ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Грубич показався із сином, який втратив руку на війні, і попросив про допомогу

Середа 20 серпня 2025 13:04
UA EN RU
Грубич показався із сином, який втратив руку на війні, і попросив про допомогу Костянтин Грубич (фото: instagram.com/kostya_hrubych)
Автор: Катерина Собкова

Український журналіст і телеведучий Костянтин Грубич звернувся до українців з особистим проханням. У свій 57-й день народження він закликав замість привітань долучитися до збору коштів на реабілітацію його сина, який отримав серйозне поранення на війні.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Грубича.

Костянтин Грубич попросив про допомогу для сина

"Дякую Богу і мамі за життя! Дякую родині за буття! Дякую країні за відчуття! Дякую людям за прийняття!" - написав ведучий.

Грубич нагадав, що вже одного разу - у своє 55-річчя - організовував збір на дрони для фронту. Тепер же він хоче зібрати кошти на потенційну реабілітацію сина, який втратив праву руку на війні.

"Мрію, щоб у нього з'явилася діюча нова права рука, без якої оператору і креатору не обійтися в роботі. У мене немає затвердженого потрібного бюджету. Але кошти напевно знадобляться", - пояснив Грубич.

Журналіст наголосив, що жодна гривня не піде на його особисті потреби, і пообіцяв прозорість використання зібраних коштів.

Допомогти Ярославу Грубичу можна за посиланням.

Крім того, частину зібраних грошей він планує передати на закриття збору для безплатних обідів у місті Тростянець Сумської області, де ресторатор Мирослав Шило вже кілька років щотижня годує малозабезпечених місцевих мешканців.

"Пів року тому він відкрив банку на 50 тисяч гривень, але вона заглохла на позначці 15. А благодійник годувати людей продовжує. Я хочу йому з вашою участю допомогти", - додав телеведучий.

Також він показав нове фото із сином.

Грубич показався із сином, який втратив руку на війні, і попросив про допомогуКостянтин Грубич із сином Ярославом (фото: instagram.com/kostya_hrubych)

Що відомо про поранення сина Грубича

У червні 2025 року стало відомо, що 28-річний син телеведучого вирішив приєднатися до ЗСУ.

Раніше Ярослав висвітлював російсько-українську війну як відеограф і допомагав військовим як волонтер, відкриваючи збори.

Костянтин Грубич підтримав рішення сина, хоча для нього це було непросто.

Річ у тім, що 2014 року сім'я вже втратила одну дитину - донька Грубича Ольга потрапила в ДТП і за кілька тижнів померла.

24 липня стало відомо, що молодий чоловік отримав серйозне поранення на фронті, через що йому ампутували праву руку.

Грубич показався із сином, який втратив руку на війні, і попросив про допомогуЯрослав Грубич після поранення (фото: facebook.com/nejnich)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих суттєво зросла
Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих суттєво зросла
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"