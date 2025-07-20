"Ave Maria" і "Браття": що відомо про пісні, під які Усик виходив на бій з Дюбуа

Як Олександр Усик виходив на ринг

Боксер починав свій феєричний вихід під "Ave Maria" у виконанні Tommee Profitt та Stanaj.

Після неї прозвучала композиція Василя Жадана "Браття". Ця пісня у мільйонів людей асоціюється саме з виходом Усика на бій.

Що означає трек "Ave Maria"

Пісня у виконанні Tommee Profitt та Stanaj є сучасною інтерпретацією класичної молитви.

Вона прозвучала під супровід оркестру й додала виходу боксера драматизму та епічності.

Tommee Profitt - американський композитор, продюсер і музикант. Він прославився аранжуваннями класичних творів та створенням музики для фільмів, серіалів, трейлерів та відеоігор.

Американський співак Stanaj з потужним соул-голосом додає емоційної глибини вокальній частині треку.



Що означає пісня "Браття"

Пісня Василя Жадана є його авторським творінням. За духом та стилістикою вона нагадує сучасні козацькі та патріотичні пісні.

У ній автор звертається до тем єдності, сили духу, боротьби за свою землю та віри.

Головний меседж - об'єднатися, не здаватися перед труднощами та пам'ятати про свою гідність і коріння.

"Браття" поєднує елементи естрадного року з народними мотивами, а сильний, хриплуватий вокал Василя Жадана додає їй епічності та мужності.

Душевна композиція привернула увагу Усика та його команди ще багато років тому.

Вперше він вийшов під цю пісню на ринг у 2017 році на бій проти німця Марко Хука в рамках чвертьфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

Відтоді трек став його постійним музичним супроводом. І цього разу приніс особливе натхнення перед боєм з Дюбуа, у якому він здобув перемогу.