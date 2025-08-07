ua en ru
"Біль не минає": Віктор Павлік зворушив словами про покійного сина

Четвер 07 серпня 2025 13:40
"Біль не минає": Віктор Павлік зворушив словами про покійного сина Віктор Павлік із сином Павлом (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Автор: Катерина Собкова

Відомий співак Віктор Павлік зворушливо вшанував пам'ять свого середнього сина Павла Павліка, який помер 2020 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram виконавця.

Віктор Павлік вшанував пам'ять померлого сина

"Сьогодні 5 років, як не стало мого сина Павла. Йому було всього 21. Біль не минає. Люблю. Пам'ятаю. Сумую щодня", - написав артист у мережі.

&quot;Біль не минає&quot;: Віктор Павлік зворушив словами про покійного синаВіктор Павлік показав сина Павла (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Також він опублікував кілька архівних фото і відео з сином. На деяких із них Павло ще зовсім маленький - він виходить на сцену разом зі своїм зірковим батьком.

Що сталося із сином Віктора Павліка

Павло народився в третьому шлюбі артиста з Ларисою Созаєвою, який тривав близько 18 років.

У жовтні 2018 року в молодого чоловіка діагностували саркому, рак хребців.

На той момент йому було 19 років. Хвороба почалася стрімко - у нього почали німіти ноги, а потім повністю відмовили.

&quot;Біль не минає&quot;: Віктор Павлік зворушив словами про покійного синаСередній син Віктора Павліка (фото: instagram.com/viktorpavlik)

За два роки Павло Павлік пройшов близько 18 курсів хімієтерапії, а також курс променевої терапії.

Постійне лікування і спостереження лікарів не допомагали, з травня 2020 року йому ставало дедалі гірше.

У червні того ж року Павло припинив лікування, пояснивши це тим, що хоче, щоб його організм відновився після препаратів і самостійно спробував боротися з хворобою.

Наприкінці липня хлопець потрапив до лікарні, а 7 серпня 2020 року його мама Лариса Созаєва повідомила про смерть сина.

&quot;Біль не минає&quot;: Віктор Павлік зворушив словами про покійного синаВіктор Павлік зі старшим і середнім сином - архівне фото (фото: instagram.com/viktorpavlik)

