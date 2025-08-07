"Біль не минає": Віктор Павлік зворушив словами про покійного сина
Відомий співак Віктор Павлік зворушливо вшанував пам'ять свого середнього сина Павла Павліка, який помер 2020 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram виконавця.
Віктор Павлік вшанував пам'ять померлого сина
"Сьогодні 5 років, як не стало мого сина Павла. Йому було всього 21. Біль не минає. Люблю. Пам'ятаю. Сумую щодня", - написав артист у мережі.
Віктор Павлік показав сина Павла (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Також він опублікував кілька архівних фото і відео з сином. На деяких із них Павло ще зовсім маленький - він виходить на сцену разом зі своїм зірковим батьком.
Що сталося із сином Віктора Павліка
Павло народився в третьому шлюбі артиста з Ларисою Созаєвою, який тривав близько 18 років.
У жовтні 2018 року в молодого чоловіка діагностували саркому, рак хребців.
На той момент йому було 19 років. Хвороба почалася стрімко - у нього почали німіти ноги, а потім повністю відмовили.
Середній син Віктора Павліка (фото: instagram.com/viktorpavlik)
За два роки Павло Павлік пройшов близько 18 курсів хімієтерапії, а також курс променевої терапії.
Постійне лікування і спостереження лікарів не допомагали, з травня 2020 року йому ставало дедалі гірше.
У червні того ж року Павло припинив лікування, пояснивши це тим, що хоче, щоб його організм відновився після препаратів і самостійно спробував боротися з хворобою.
Наприкінці липня хлопець потрапив до лікарні, а 7 серпня 2020 року його мама Лариса Созаєва повідомила про смерть сина.
Віктор Павлік зі старшим і середнім сином - архівне фото (фото: instagram.com/viktorpavlik)
