Померла 33-річна зірка серіалу "Ходячі мерці"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на People .

Померла Келлі Мак

Келлі померла 2 серпня у Цинциннаті, штат Огайо. Зірка довгий час боролася з гліомою центральної нервової системи - важким захворюванням, яке значно вплинуло на її життя.

Родичі артистки прокоментували втрату, наголосивши, що пережити цю трагедію для них надзвичайно складно.

"З незгасним сумом повідомляємо про смерть нашої дорогої Келлі. Вона була яскравим світлом, і вона пішла... Келлі мирно померла в суботу ввечері поруч зі своєю люблячою мамою Крістен і мужньою тіткою Карен. Келлі вже з’явилася багатьом із близьких у вигляді різних метеликів. Її дуже бракуватиме багатьом - словами не передати", - написала у соцмережі сестра покійної.

Келлі Мак (фото: instagram.com/itskelleymack)

Попри складний діагноз, Келлі намагалася ділитися з шанувальниками подробицями свого стану.

В останні місяці вона пересувалася на інвалідному візку, але не втрачала оптимізму.

"Зараз я перебуваю у Флориді й залишуся тут до наступного тижня! Важко пристосуватися до нової обстановки після домашнього режиму, але психологічна й емоційна підтримка моїх близьких тримає мене під контролем, навіть коли фізично я не в найкращій формі. Для мене це дуже хороший виклик, і сонце поки що світить щодня. Загалом цей шлях був непростим, але справи покращуються - важко помітити прогрес, коли ти всередині всього цього. Дякую знову і знову за вашу підтримку й молитви", - писала акторка ще в березні.

Келлі Мак (фото: instagram.com/itskelleymack)

Коротка біографія Келлі Мак

Келлі Мак народилася у 1992 році в Цинциннаті, штат Огайо. Вона закінчила Центральну середню школу Гінсдейла, після чого здобула ступінь бакалавра з кінематографії в коледжі кіно та медіамистецтва при Чемпенському університеті.

За свою кар’єру акторка встигла зіграти у 35 кінострічках, а також п’ять разів виступила як продюсерка.

Келлі Мак (фото: instagram.com/itskelleymack)

Серед найпомітніших проєктів за її участі - популярні серіали "Ходячі мерці", "Медики Чикаго" та драма "911" на каналі Fox.

Келлі також брала участь у рекламних кампаніях таких брендів, як Dr. Pepper, Ross, Dairy Queen та Rakuten.

Окрім акторства, вона проявила себе як талановита акторка озвучки - її голос отримала героїня Гвен Стейсі в анімаційній стрічці "Людина-павук: Навколо всесвіту".

Келлі Мак (фото: instagram.com/itskelleymack)

У повсякденному житті Келлі цінувала родинний затишок, любила кататися на велосипеді, грати на фортепіано та проводити час із близькими.