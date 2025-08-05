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Помер брат Ірини Білик, який мав психічний розлад

Вівторок 05 серпня 2025 11:15
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Помер брат Ірини Білик, який мав психічний розлад Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Іванна Пашкевич

У понеділок, 4 серпня, помер Сергій Білик - рідний брат народної артистки України Ірини Білик. Чоловік тривалий час боровся із психічним захворюванням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на OBOZ.UA.

Помер брат Ірини Білик

Після того як не стало матері, турботу про Сергія взяли на себе Ірина та її інший брат Юрій.

Сім’я свідомо не розголошувала інформацію про діагноз, адже мама наполягала, щоб це не ставало надбанням громадськості.

За словами джерела, тіло 46-річного Сергія виявили у його власному помешканні. Сама виконавиця наразі публічно не коментувала втрату.

Що розповідала співачка про Сергія

Ірина вперше згадала про проблеми зі здоров'ям у брата у 2021 році - в інтерв’ю проєкту "Мій секрет".

Вона розповіла, що Сергій тривалий час не міг піклуватися про себе самостійно, і сім’я довго сподівалася на його одужання.

Проте хвороба прогресувала. Після смерті мами чоловік залишився сам у квартирі, не виходив на вулицю понад п’ять років і, за станом здоров’я, не мав змоги працювати.

Перебування у чотирьох стінах лише погіршувало його емоційний і психологічний стан.

Разом з Іриною Сергієм також опікувався її брат Юрій. Вони намагалися дбати про нього як могли.

"У мене є рідний брат - Сергій. Він хворів. Хворів психічним розладом. Ми не хотіли ніде про це говорити. Мама дуже не хотіла. Після смерті мами він залишився один в квартирі. Йому 40. Жодного дня не працював, він не може працювати, він хворий. Він 5 років не виходив на вулицю взагалі", - ділилася знаменитість.

"Але зараз я намагаюся пояснити брату, що треба якось жити таким життям, яким живуть люди. Мати сім’ю. Я хотіла якось покращити його життя, але поки що я не можу цього зробити. Мені допомагає мій брат Юра. Поки все, що я можу для нього зробити - це надсилати йому продукти та утримувати його", - говорила вона.

Після смерті матері співачка зізналася, що знайшла молитву, яку мама щодня читала за сина.

Помер брат Ірини Білик, який мав психічний розладІрина Білик з покійною мамою (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Артистка наголошувала, що щиро любить Сергія та продовжує вірити в його одужання.

До речі, про сина раніше розповідала і його мати, Ганна Яківна. У 2010 році вона згадувала, що Сергій навчався на факультеті соціології та права.

Тоді вона зазначала, що її син ще надто молодий і йому потрібно подорослішати.

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Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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