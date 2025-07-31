"Біля нас прильот": Люлєнов з "Ліги сміху" показав моторошні кадри з Києва

Люлєнов показав наслідки "прильоту"

Співак розповів, що він чув гучні вибухи. Після них він одразу побіг в укриття, а перед цим бачив спалах.

"Біля нас був прильот. Пишу, щоб проінформувати, що зі мною все в порядку. Тільки наляканий трохи, а так в порядку. Повибивало вікна і штукатурка посипалась. Прокинувся і одразу побачив вибух і спалах. Побіг в укриття..

Співчуття всім постраждалим! Дякуємо Силам ППО", - написав Люлєнов.

Люлєнов розповів про "прильоти" поруч з його будинком (скріншот)

При цьому Іван зазначив, що відчуття, "що не прилетить і можна спокійно спати", помилкове. Адже все одно "прилітає".

"І тільки наша допомога Силам Оборони України - вклад в нашу безпеку! Бережіть себе! Треба рухатись далі! Відремонтувати квартири, вставити нові вікна, сходить до психолога... І далі жити життя! Бо сила в тому, щоб продовжувати!" - наголосив артист.

Зірка "Ліги сміху" висловився про масований удар по Києву (скріншот)

За словами Люлєнова, він почав сильніше цінувати життя. І попри все комік планує продовжувати працювати і посміхатися.

Люлєнов показав наслідки атаки (скріншот)

Як помітно на кадрах, якими поділився Іван, в ЖК, де він живе, чимало руйнувань.

Будинок Люлєнова постраждав під час удару по Києву (скріншот)

Там вибито вікна, все навколо у склі. На місці вже прибирають уламки.

Судячи з усього, Люлєнов мешкає поруч з ведучою Катериною Соляр. Її квартира постраждала від "прильотів", а сама вона дивом вціліла. Телезірка ховалася від вибухів в коридорі, а тому уламки її не зачепили.