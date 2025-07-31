"Біля нас прильот": Люлєнов з "Ліги сміху" показав моторошні кадри з Києва

Співак та комік з "Ліги сміху" Іван Люлєнов розповів, що цієї ночі опинився в епіцентрі атаки по Києву. Артист чув вибухи, його житло постраждало.
Про це повідомляє РБК-Україна, про це Іван розповів на своїй сторінці в Instagram.
Співак розповів, що він чув гучні вибухи. Після них він одразу побіг в укриття, а перед цим бачив спалах.
"Біля нас був прильот. Пишу, щоб проінформувати, що зі мною все в порядку. Тільки наляканий трохи, а так в порядку. Повибивало вікна і штукатурка посипалась. Прокинувся і одразу побачив вибух і спалах. Побіг в укриття..
Співчуття всім постраждалим! Дякуємо Силам ППО", - написав Люлєнов.
При цьому Іван зазначив, що відчуття, "що не прилетить і можна спокійно спати", помилкове. Адже все одно "прилітає".
"І тільки наша допомога Силам Оборони України - вклад в нашу безпеку! Бережіть себе! Треба рухатись далі! Відремонтувати квартири, вставити нові вікна, сходить до психолога... І далі жити життя! Бо сила в тому, щоб продовжувати!" - наголосив артист.
За словами Люлєнова, він почав сильніше цінувати життя. І попри все комік планує продовжувати працювати і посміхатися.
Як помітно на кадрах, якими поділився Іван, в ЖК, де він живе, чимало руйнувань.
Там вибито вікна, все навколо у склі. На місці вже прибирають уламки.
Судячи з усього, Люлєнов мешкає поруч з ведучою Катериною Соляр. Її квартира постраждала від "прильотів", а сама вона дивом вціліла. Телезірка ховалася від вибухів в коридорі, а тому уламки її не зачепили.
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