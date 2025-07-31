"Возле нас прилет": Люленов из "Ліги сміху" показал жуткие кадры из Киева

Люленов показал последствия "прилета"

Певец рассказал, что он слышал громкие взрывы. После них он сразу побежал в укрытие, а перед этим видел вспышку.

"Возле нас был прилет. Пишу, чтобы проинформировать, что со мной все в порядке. Только напуган немного, а так в порядке. Повыбивало окна и штукатурка посыпалась. Проснулся и сразу увидел взрыв и вспышку. Побежал в укрытие.

Соболезнования всем пострадавшим! Спасибо Силам ПВО", - написал Люленов.

Люленов рассказал о "прилетах" рядом с его домом (скриншот)

При этом Иван отметил, что ощущение, "что не прилетит и можно спокойно спать", ошибочное. Ведь все равно "прилетает".

"И только наша помощь Силам Обороны Украины - вклад в нашу безопасность! Берегите себя! Надо двигаться дальше! Отремонтировать квартиры, вставить новые окна, сходить к психологу... И дальше жить жизнью! Потому что сила в том, чтобы продолжать!" - подчеркнул артист.

Звезда "Лиги смеха" высказался о массированном ударе по Киеву (скриншот)

По словам Люленова, он начал сильнее ценить жизнь. И несмотря на все комик планирует продолжать работать и улыбаться.

Люленов показал последствия атаки (скриншот)

Как заметно на кадрах, которыми поделился Иван, в ЖК, где он живет, немало разрушений.

Дом Люленова пострадал во время удара по Киеву (скриншот)

Там выбиты окна, все вокруг в стекле. На месте уже убирают обломки.

Судя по всему, Люленов живет рядом с ведущей Екатериной Соляр. Ее квартира пострадала от "прилетов", а сама она чудом уцелела. Телезвезда пряталась от взрывов в коридоре, а потому осколки ее не задели.