Блогерка Саша Бо засвітила елітний подарунок від чоловіка за понад 1 мільйон (фото)
Днями українська блогерка-мільйонниця Саша Бо (справжнє ім'я Олександра Тарнавська) відсвяткувала своє 30-річчя. Та найбільше уваги привернув розкішний подарунок від її чоловіка, вартість якого перевищує 1 мільйон гривень.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки.
Свій ювілей Олександра святкувала у розкішному комплексі Карпат. Свято проходило в тісному колі - серед найближчих друзів і родини.
Для гостей підготували святкову програму: розважала аудиторію популярна співачка FIINKa, а святковий стіл прикрашали живі квіти, що додавали атмосфері особливої вишуканості.
Саша Бо відсвяткувала 30-річчя (фото: instagram.com/sashaabo)
Після вечірки Саша Бо поділилася з підписниками яскравими кадрами зі святкування, а також похизувалася розкішним подарунком від чоловіка - годинником від всесвітньо відомого бренду BVLGARI, модель Serpenti Tubogas.
Вартість аксесуара сягає 29 500 доларів, що за поточним курсом перевищує 1 мільйон гривень.
Саша Бо показала подарунок від чоловіка на 30-річчя (скріншот)
Коротка біографія Саші Бо
Олександра Бо, більш відома як Саша Тарнавська, мешкає в Івано-Франківську, хоча родом із Тернопільщини.
Свій блог веде з 2016 року й стала однією з перших україномовних блогерок, які зуміли зібрати мільйонну аудиторію.
На сьогодні кількість її підписників у Instagram перевищує 1,7 мільйона.
Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)
У своєму блозі Саша розповідає про материнство, стиль життя, здоров’я та красу.
Вона виховує трьох дітей: синів Данила та Євгена, яких народила в першому шлюбі з блогером Ігорем Пустовітом, а також доньку від свого нинішнього чоловіка Платона Тарнавського.
Саша Бо з родиною (фото: instagram.com/sashaabo)
Окрім популярності у соцмережах, Саша є засновницею клініки естетичної медицини, салону краси та благодійного фонду "ТАРНАВСЬКИХ".
Відомо, що 28-річна Олександра неодноразово зверталася до косметологів та пластичних хірургів, аби вдосконалити свою зовнішність.
Серед проведених процедур - ін’єкції філерів у губи (які згодом вона повернула до природного вигляду), корекція кінчика носа, підтяжка повік, плазмотерапія, а також збільшення грудей до третього розміру.
Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)
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