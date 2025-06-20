Блогерка Саша Бо засвітила елітний подарунок від чоловіка за понад 1 мільйон (фото)

Днями українська блогерка-мільйонниця Саша Бо (справжнє ім'я Олександра Тарнавська) відсвяткувала своє 30-річчя. Та найбільше уваги привернув розкішний подарунок від її чоловіка, вартість якого перевищує 1 мільйон гривень.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки.

Свій ювілей Олександра святкувала у розкішному комплексі Карпат. Свято проходило в тісному колі - серед найближчих друзів і родини.

Для гостей підготували святкову програму: розважала аудиторію популярна співачка FIINKa, а святковий стіл прикрашали живі квіти, що додавали атмосфері особливої вишуканості.

Саша Бо відсвяткувала 30-річчя (фото: instagram.com/sashaabo)

Після вечірки Саша Бо поділилася з підписниками яскравими кадрами зі святкування, а також похизувалася розкішним подарунком від чоловіка - годинником від всесвітньо відомого бренду BVLGARI, модель Serpenti Tubogas.

Вартість аксесуара сягає 29 500 доларів, що за поточним курсом перевищує 1 мільйон гривень.

Саша Бо показала подарунок від чоловіка на 30-річчя (скріншот)

Коротка біографія Саші Бо

Олександра Бо, більш відома як Саша Тарнавська, мешкає в Івано-Франківську, хоча родом із Тернопільщини.

Свій блог веде з 2016 року й стала однією з перших україномовних блогерок, які зуміли зібрати мільйонну аудиторію.

На сьогодні кількість її підписників у Instagram перевищує 1,7 мільйона.

Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)

У своєму блозі Саша розповідає про материнство, стиль життя, здоров’я та красу.

Вона виховує трьох дітей: синів Данила та Євгена, яких народила в першому шлюбі з блогером Ігорем Пустовітом, а також доньку від свого нинішнього чоловіка Платона Тарнавського.

Саша Бо з родиною (фото: instagram.com/sashaabo)

Окрім популярності у соцмережах, Саша є засновницею клініки естетичної медицини, салону краси та благодійного фонду "ТАРНАВСЬКИХ".

Відомо, що 28-річна Олександра неодноразово зверталася до косметологів та пластичних хірургів, аби вдосконалити свою зовнішність.

Серед проведених процедур - ін’єкції філерів у губи (які згодом вона повернула до природного вигляду), корекція кінчика носа, підтяжка повік, плазмотерапія, а також збільшення грудей до третього розміру.

Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)