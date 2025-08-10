ua en ru
Блогерка Сімбочка "врізала" в обличчя хлопцю, який освідчився їй прямо на сцені (відео)

Неділя 10 серпня 2025 16:03
Блогерка Сімбочка "врізала" в обличчя хлопцю, який освідчився їй прямо на сцені (відео) Сімбочка вдарила хлопця під час освідчення на сцені (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Блогерка Сімбочка, яка нещодавно стала частиною гурту Kalush Orchestra, отримала пропозицію руки та серця прямо під час виступу на фестивалі "Світязь Фест". Та замість романтичної відповіді публіка побачила зовсім іншу реакцію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відео користувачки Юлії Шевчук у TikTok.

Як Сімбі освідчились просто на сцені

Луцький блогер Максим Торчик вибіг на сцену, став на коліно та запитав: "Ти вийдеш за мене?".

Зненацька заскочена Сімбочка перепитала, чи це не жарт, і уникнула прямої відповіді, запропонувавши обговорити це в іншому місці та в інший час.

"Це мало бути не тут і не зараз. Давай я подумаю", - сказала вона,

Однак у моменті, який мав би залишитися романтичним, усе різко змінилося.

Торчик згадав її колишнього нареченого, співака Іллю Парфенюка, зауваживши, що якби Parfeniuk зробив таку пропозицію, вона б погодилася без вагань.

Після цієї фрази блогерка кілька разів ударила чоловіка по обличчю.

Блогерка Сімбочка &quot;врізала&quot; в обличчя хлопцю, який освідчився їй прямо на сцені (відео)Сімбочка вдарила хлопця під час освідчення на сцені (скріншот)

Пізніше Торчик пояснив, що його слова були лише жартом, і після інциденту вони разом залишили сцену.

@shevchukyulia26 Сімбочці зробили пропозицію на Світязь Фесті. 09.08.25 концерт @KALUSH #калуш #калушоркестра #пропозиція #сімбочка #торчік оригінальний звук - shevchukyulia26

Реакція юзерів

Реакція публіки в соцмережах розділилася. Частина користувачів побачила в епізоді спробу піар-ходу для підвищення уваги до гурту, інші ж розкритикували хлопця, вважаючи його репліку образливою, адже він свідомо згадав про складне минуле Сімбочки з Parfeniuk.

  • Я впевнений на 100% - це все награне і хайп!
  • Мені її шкода, всі ці чоловіки ловлять на ній хайп, а вона не розуміє, в якому світлі її виставляють
  • Перший раз пишу такий комент, але хлопець поступив мега жорстоко
  • Акторська гра погана
  • Що що, ну від Сімбочки я не очікувала, що вона йому так вмаже
  • Це тупо. Навіщо він це сказав? Було зрозуміло, що вона вдарить, так не можна казати

Нагадаємо, стосунки Сімбочки та Іллі Парфенюка свого часу активно обговорювалися.

Вони познайомилися в соцмережах, швидко почали жити разом, а в липні 2023 року співак зробив їй пропозицію.

31 березня 2024 року в пари народилася донька Софійка.

Блогерка Сімбочка &quot;врізала&quot; в обличчя хлопцю, який освідчився їй прямо на сцені (відео)Сімбочка і Парфенюк з донькою (фото: instagram.com/simbochkka)

Parfeniuk описував їхнє знайомство як кохання з першого погляду, але згодом союз зруйнували непорозуміння.

Після розриву почалися публічні конфлікти: співак звинувачував блогерку в шантажі, а вона заявляла про насильство та приниження з його боку.

