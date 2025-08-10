"Костя дуже гідна людина": Даша Малахова стала на захист Темляка після скандалу

Акторка та телеведуча Даша Малахова заступилася за українського актора та військовослужбовця Костянтина Темляка, навколо якого розгорівся гучний скандал .

Малахова стала на захист Темляка

Після того, як у мережі з’явилися звинувачення у домашньому насильстві та непристойному листуванні з неповнолітньою, Малахова опублікувала розгорнутий допис у соцмережах.

У ньому вона назвала Темляка "дуже гідною людиною" та закликала не поспішати з публічними вироками.

Водночас акторка наголосила, що категорично не підтримує жодних проявів агресії, насильства чи сексуальних домагань до неповнолітніх.

Однак, за її словами, засуджувати саме Темляка вона не може, адже особисто знайома з ним понад десятиліття та має про нього зовсім інше враження.

Костя Темляк (фото: instagram.com/kostiatemliak)

Малахова згадала, що колега переживав важкий період, пов’язаний із залежностями, але згодом працював над собою - відвідував психолога, займався медитаціями, пробував техніки самопізнання.

Вона стверджує, що бачила ці зміни на власні очі.

"Костя - дуже гідна людина (визнав одразу свою провину у фізичних діях), яка завтра йде на бойове завдання, яка менше ніж два місяці тому втратила на війні найкращого друга, і яка все своє доросле життя знає про власну емоційність і працює над собою. Я вважаю дуже важливим повідомити вам про це. Я засуджую агресію, домашнє насильство і будь-які свідомі дії сексуального характеру щодо неповнолітніх, але я не засуджую Костянтина Темляка", - написала Даша.

Вона також провела паралель із процесом Джонні Деппа та Ембер Герд, коли суспільство поспішало робити висновки ще до рішення суду.

Малахова закликала уникати "культури скасування" та не нищити людей публічно без остаточних доказів.

"Жоден допис у соцмережах не є вироком. Вирок виносить суд. Усі інші "вироки" - це особиста інтерпретація фактів, яка може стати приводом для відповідальності того, хто її озвучив", - зазначила вона.

Даша Малахова (фото: instagram.com/dashamalakhova)

Акторка нагадала, що Темляк нині служить у ЗСУ, регулярно вирушає на бойові завдання та нещодавно втратив на фронті близького друга - Юрія Феліпенка.

Реакція мережі

Такий публічний захист Костянтина викликав різку реакцію у коментарях: Малахову звинуватили у виправданні та суперечливості її власних слів.

Подвійні стандарти у засудженні насильства, але виправдовування колеги. Для абʼюзу не існує "причини" чи "провокації"

У в вашому театрі всі вважають за норму, коли одружений чоловік скидає дікпіки 15 річній дівчинці?

Даша, ти права по суті, але не по формі. Публічний вирок напередодні судового - погано, але фізичне та моральне насильство, навіть коли військовий, коли імпульсивний, коли який завгодно - це неприпустимо

Тобто домашнє насилля засуджую, але якщо це мій друг, то ні. Винними ви зараз зробили жертву, і тих, хто її підтримав. А про 15-річну що думаєте?

Найжахливіше - це бачити, як жінки виправдовують насильника і розбещувача неповнолітніх, серед них навіть ті, хто самі мають доньок… Через вас, в тому числі, цей жах і процвітає

З кожним абзацом все страшніше це читати. Ні-ко-ли не захищати абʼюзера або педофіла. Зетс іт. Друг він, колега, військовослужбовець чи священник… Ні-ко-ли…

Скандал з Темляком

Колишня дівчина актора, фотографка Анастасія Соловйова, першою публічно розповіла про їхні стосунки.

За її словами, під час роману Темляк неодноразово застосовував фізичну силу, влаштовував скандали, психологічно тиснув і намагався повністю контролювати її життя.

Вона також оприлюднила частину листування актора з 15-річною дівчиною, де він, як стверджує Соловйова, свідомо надсилав непристойні повідомлення та інтимні фото, знаючи про її вік.

Темляк визнав, що у минулому робив вчинки, за які йому соромно, та попросив пробачення у колишньої.

Він підтвердив, що колись мав залежності від алкоголю та наркотиків, але зараз веде тверезий спосіб життя, одружений та зосереджений на сім’ї й службі.

Його дружина, акторка Анастасія Нестеренко, заявила, що не має жодного стосунку до подій, про які йдеться у звинуваченнях, та попросила не втягувати її в цю історію.

Костянтин Темляк та Анастасія Нестеренко (фото: instagram.com/kostiatemliak)

Після розголосу від співпраці з Темляком відмовилися кілька відомих артистів і брендів.

Jerry Heil та Yarmak видалили кліп за його участі зі своїх платформ, а музичний канал М1 зняв його з ефіру. Бренд german також прибрав рекламні фото з актором.

Станом на зараз правоохоронні органи не повідомляли про відкриття кримінального провадження у цій справі.