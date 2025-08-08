"Він від мене ховався": Анжеліка Рудницька пригадала конфлікт з Кузьмою

Українська співачка Анжеліка Рудницька пригадала неприємну ситуацію, яка сталася між нею та лідером гурту "Скрябін" Андрієм Кузьменком ще багато років тому, коли обидва активно працювали на телебаченні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю артистки виданню BLIK.ua.

Що за конфлікт стався між Рудницькою і Кузьмою

За словами виконавиці, саме тоді, коли музичний проєкт "Територія А", яким вона керувала, перебував на піку популярності, програму несподівано зняли з ефіру телеканалу ICTV.

На її місце згодом вийшов хіт-парад, який вів Кузьма.

Рудницька вважає, що у той момент артист фактично "підсидів" її, хоча саме вона колись запропонувала йому спробувати себе як телеведучого.

"Територію А" прибрали з ефіру на ICTV (проєкт виходив на каналі із 1995 по 2000 рік. - Ред). І тільки після того там з’явився Скрябін. По суті, він мене підсидів. Я вперше запропонувала Кузьмі бути телеведучим. Він стартував у нашому проєкті "Територія ДАНС", а потім пішло-поїхало. "Територія А" дуже підтримувала Кузьму і гурт "Скрябін", - зауважила виконавиця.

Андрій Кузьменко (фото: instagram.com/skryabinband)

За словами співачки, тоді їй пояснили, що канал змінює формат і відмовляється від музичних програм, нібито плануючи переорієнтуватися на чоловічу аудиторію.

Та згодом в ефірі з’явився новий музичний проєкт за участю Кузьми.

"А потім з’явився топ-7 з Кузьмою. Андрій не подзвонив мені навіть", - зазначила Рудницька.

Як зізналася артистка, телеканал навіть пропонував фінансову підтримку, аби "Територія А" залишилась у сітці мовлення, однак у творців не було ресурсу, щоб утримати програму в ефірі.

Анжеліка Рудницька (фото: facebook.com/AnzhelikaRudnytska)

Попри прикру ситуацію, Анжеліка не вважає її повноцінним конфліктом, однак визнає, що поведінка Кузьми тоді була, м’яко кажучи, неетичною.

"Якийсь час він від мене ховався. Згодом зустрілися, поспілкувались і він у мене попросив пробачення", - підкреслила вона в інтерв’ю.