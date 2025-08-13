Не боїться ризикувати стосунками? ДіКапріо розкрив, які пріоритети розставив після 50 років

Що Леонардо ДіКапріо думає про вік

Зірка "Титаніку", знаний стосунками з молодшими за нього жінками, розповів про свій погляд на вік.

Під час розмови з режисером Полом Томасом Андерсоном він зізнався, що емоційно почувається на 35 років.

Коли Андерсон поцікавився, чи змусило його 50-річчя замислитися про життя, ДіКапріо розкрив, як ставиться до життя.

"Ну, це створює відчуття, ніби ти хочеш бути більш чесним і не витрачати свій час даремно. Я можу тільки уявляти, як будуть розвиватися наступні кілька десятиліть", - розповів він.

Леонардо ДіКапріо про вік (фото: Getty Images)

Актор поділився, що найбільшим натхненням для нього в цьому питанні стала мама Ірмелін.

"Я дивлюся, наприклад, на свою маму, і вона просто говорить те, що думає, і не витрачає час даремно. Вона не витрачає час на те, щоб прикидатися", - зазначив він.

На думку Леонардо, з віком потрібно бути чеснішим із собою та навколишнім світом, а не марнувати час.

З огляду на його слова, тепер він готовий ризикувати, допускати непорозуміння або розлучення у будь-яких стосунках - особистих чи професійних.

"Це означає, що ви просто не хочете більше марнувати свій час. Ви просто повинні бути набагато відвертішими. Це майже обов'язок, тому що за вами вже більше життя, ніж попереду", - зізнався він.

Що відомо про особисте життя Леонардо ДіКапріо

Нагадаємо, актор веде закритий спосіб життя. На публіці з'являється у масці, аби не привертати увагу людей та фотографів. Майже не говорить про особисте життя. Це вперше за багато років він наважився на відвертість.

Нині перебуває у стосунках з моделлю Вітторією Черетті. Пара разом з 2023 року, а до цього його романтичне життя включало романи з Камілою Морроне, Ніною Агдал, Тоні Гарн та іншими. Зокрема ходили чутки про стосунки з Джіджі Хадід.

Романи актора не раз ставали темою для критики та жартів через значну різницю у віці партнерок - він зустрічається виключно з 18-25-річними.