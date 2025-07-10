"Буде син". Військові фотографи Ліберови вперше стануть батьками: зворушливе відео

Українські військові фотографи Костянтин та Влада Ліберови чекають на поповнення в родині. У зворушливому відеоролику вони поділилися враженнями від очікування дитини та розкрили стать малюка.

Ліберови чекають на дитину: що відомо

Пара назвала рішення стати батьками найважливішим у своєму житті. Вони тривалий час не наважувалися на поповнення в родині. Чекали на спокійніші часи.

Зрештою фотографи вирішили жити тут і зараз. Вони планують народжувати та ростити дитину в Україні.

"Ми хочемо жити сьогодні та зараз, в незалежній Україні, в нашому Києві, виховувати нашого сина, для якого так довго шукали ідеальний час, поки не зрозуміли, що він ніколи не настане, бо його просто не існує. Ну або тут і зараз - це і є ідеальний час", - написали вони.

Ліберови чекають на дитину (колаж: РБК-Україна)

У зворушливому відеоролику, який вони опублікували у спільному дописі з пологовим будинком, Костянтин та Влада поділилися очікуваннями від батьківства.

Обидва були впевнені, що чекають на хлопчика. Проте були готові й виховувати донечку. Зрештою з'ясувалося, що у пари буде син.

"Ми будемо батьками. В нас буде син. Ми щасливі. Побудьте щасливими разом із нами", - поділилося подружжя.

Що відомо про Ліберових

Костянтин та Владислава - відомі українські фотографи та документалісти. До повномасштабного вторгнення знімали любовні історії та зірок, але російська агресія внесла свої корективи.

Пара стала "очима війни". Вони документують ворожі обстріли та фіксують злочини Росії на території України, а їхні роботи публікують відомі світові медіа.

Познайомилися майбутні батьки під час навчання в університеті. Спочатку дружили, потім почали зустрічатися, а згодом одружилися і заснували сімейну справу.