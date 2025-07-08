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Колишня Дзідзьо розсекретила ім'я новонародженого сина

Вівторок 08 липня 2025 19:12
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Колишня Дзідзьо розсекретила ім'я новонародженого сина Співачка Slavia з чоловіком і сином (фото: instagram.com/slavia_official)
Автор: Катерина Собкова

Співачка Slavia (Ярослава Притула), колишня дружина Дзідзьо, яка місяць тому вперше стала мамою, розсекретила ім'я новонародженого сина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.

Співачка Slavia розсекретила ім'я сина

"Нам сьогодні 1 місяць. Офіційно зареєстрований громадянин України Лев Андрійович, у житті просто Лео", - зазначила вона в публікації.

Вона розповіла, що її чоловік, бізнесмен Андрій Павлюк хотів назвати сина незвичайним ім'ям Атлас.

"Тато хотів назвати Атлас, мама - Лев. Думали весь місяць. Провели опитування в родині. У результаті тато піддався", - написала вона.

Також співачка показала, як вони проводять дозвілля всією сім'єю.

Хто така Slavia

Ярослава Притула була довгий час у стосунках із популярним артистом Dzidzio (Михайлом Хомою). Через 8 років офіційного шлюбу пара розлучилася, проте залишилася в хороших стосунках.

2020 року Ярослава розпочала сольну кар'єру під псевдонімом Slavia - тоді вона представила пісню "Я тобі не мамка".

Ще перебуваючи у шлюбі з артистом, вона зустріла Андрія Павлюка - бізнесмена з Житомира, який займається виробами з каменю та дерева.

А вже 2025 року Славія повернулася на сцену з піснею "Дівка з перцем" і приголомшила фанів - вона вагітна.

Зі своїм коханим вона планувала одружитися незвичним способом - у додатку "Дія". Однак система запропонувала їм дату аж на 2026 рік або на липень 2025-го. Проте пара планувала узаконити стосунки до появи дитини.

Згодом вони одружилися в одному з загсів у Житомирі 7 червня, а 8 червня народився їхній син.

Славія вже встигла показати фігуру після пологів.

Колишня Дзідзьо розсекретила ім'я новонародженого сина

Співачка Slavia з чоловіком і сином (фото: instagram.com/slavia_official)

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