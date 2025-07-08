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Даша Астаф'єва відповіла, коли насправді хоче вийти заміж за коханого

Вівторок 08 липня 2025 15:14
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Даша Астаф'єва відповіла, коли насправді хоче вийти заміж за коханого Даша Астаф'єва висловилася про своє весілля (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Модель та співачка Даша Астаф'єва вперше за тривалий час прокоментувала чутки про особисте життя.

Як повідомляє РБК-Україна, в коментарі ТСН Даша зізналася, що не мала таємного весілля. Вона розповіла, коли планує одружитися.

Як Астаф'єва спростувала чутки про весілля

Ще наприкінці минулого року в мережі активно ширилися повідомлення про таємне весілля зірки. Мовляв, вона вийшла заміж за підприємця, який молодший на 10 років.

Проте, як каже Даша, це лише плітки, яким не варто довіряти.

"Ні, ми не одружилися. Якщо ви хочете підлаштуватися під плітки, довіряти тій жовтизні, яку запускають якісь люди, це ваш вибір", - заявила вона.

Навколо особистого життя моделі протягом усієї кар'єри часто виникають різноманітні чутки. Раніше вона не приховувала, що щаслива у нових стосунках.

Ба більше, судячи зі слів зірки, весілля таки планується. Проте не в розпал повномасштабної війни.

"Ми чекаємо, коли війна закінчиться", - заявила вона.

Даша Астаф'єва відповіла, коли насправді хоче вийти заміж за коханогоАстаф'єва про особисте життя (фото: instagram.com/da_astafieva)

Що відомо про обранця Даші Астаф'євої

Коханого модель ретельно приховує. Вона не публікує спільні світлини з ним у соціальних мережах. Проте раніше розповідала, що зустріла чоловіка у спортивній залі.

Відтоді вони зустрічаються вже понад три роки. Коханий підкорив її тим, що не сприймав як зірку.

"Гадаю, він не заглиблювався в мою творчість. Я дуже цьому радію, тому що для мене важливо, що є люди в житті, які не сприймають мене як Даша з Nikita або Даша з обкладинки Playboy", - казала вона.

Астаф'єва чудово спілкується з рідними чоловіка. Вона щаслива, що її родина стала більшою.

Даша Астаф'єва відповіла, коли насправді хоче вийти заміж за коханогоДаша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

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