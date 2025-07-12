"Було класно". Катерина Кузнєцова розійшлася з нареченим-росіянином

Як Кузнєцова оголосила про розставання

Акторка опублікувала ніжну світлину, на якій позує у білосніжній сукні з відкритою спиною. У дописі до фото вона повідомила шанувальникам дві новини, одна з яких стосувалася змін в особистому житті.

"Ми з Максом більше не разом. Було класно", - розповіла вона.

Коментуючи розрив, вона додала, що вступає в новий етап свого життя.

"Зі словами великої вдячності й звісно з повагою йду в новий етап свого життя. В етап нових зустрічей із собою і світом. Не знаю, що готує мені Всесвіт, але вже відчуваю, що це буде цікаво", - поділилася вона.

Кузнєцова про розставання з росіянином (фото: instagram.com/katykino)

Також Катерина розповіла про запланований переїзд. Вона хоче оселитися у Барселоні.

"Звісно, не на постійну основу, просто мені важливо мати місце, куди я можу їздити й відновлюватися. А так на мене багато чого нового чекає в моєму рідному Києві", - зауважила вона.

Катерина Кузнєцова та Максим Аплін (фото: instagram.com/katykino)

Що відомо про стосунки Кузнєцової з росіянином

Акторка познайомилася з чоловіком у 2017 році, а вже за чотири роки вони заручилися. Проте одружуватися офіційно не поспішали.

Від початку повномасштабного вторгнення обидва засудили російське вторгнення в Україну. Катерина розірвала зв'язки з Росією та стала активніше працювати в рідній країні.

Раніше Катерина не приховувала, що в родині були непорозуміння на тлі російського вторгнення. Зокрема вона не вірить в існування "хороших росіян", що могло спричиняти між ними сварки.

Вона також розповідала, що чоловік захоплюється українцями. Він хотів би отримати громадянство тут, але це непросто. Саме тому вже кілька років він намагається здобути громадянство в Іспанії.

Він працює на Шрі-Ланці, а жили вони на Тенерифе, тож через роботу часто перебували на відстані.

Що відомо про стосунки Кузнєцової з росіянином (фото: instagram.com/katykino)