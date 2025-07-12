"Было классно". Екатерина Кузнецова разошлась с женихом-россиянином

Как Кузнецова объявила о расставании

Актриса опубликовала нежную фотографию, на которой позирует в белоснежном платье с открытой спиной. В заметке к фото она сообщила поклонникам две новости, одна из которых касалась изменений в личной жизни.

"Мы с Максом больше не вместе. Было классно", - рассказала она.

Комментируя разрыв, она добавила, что вступает в новый этап своей жизни.

"Со словами большой благодарности и конечно с уважением иду в новый этап своей жизни. В этап новых встреч с собой и миром. Не знаю, что готовит мне Вселенная, но уже чувствую, что это будет интересно", - поделилась она.

Кузнецова о расставании с россиянином (фото: instagram.com/katykino)

Также Екатерина рассказала о запланированном переезде. Она хочет поселиться в Барселоне.

"Конечно, не на постоянную основу, просто мне важно иметь место, куда я могу ездить и восстанавливаться. А так меня много чего нового ждет в моем родном Киеве", - отметила она.

Екатерина Кузнецова и Максим Аплин (фото: instagram.com/katykino)

Что известно об отношениях Кузнецовой с россиянином

Актриса познакомилась с мужчиной в 2017 году, а уже через четыре года они обручились. Однако жениться официально не спешили.

С начала полномасштабного вторжения оба осудили российское вторжение в Украину. Екатерина разорвала связи с Россией и стала активнее работать в родной стране.

Ранее она не скрывала, что в семье были недоразумения на фоне российского вторжения. В частности она не верит в существование "хороших русских", что могло вызывать между ними ссоры.

Она также рассказывала, что мужчина восхищается украинцами. Он хотел бы получить гражданство здесь, но это непросто. Именно поэтому уже несколько лет пытается получить гражданство в Испании.

Аплин работает на Шри-Ланке, а жили они на Тенерифе, поэтому из-за работы часто находились на расстоянии.

Что известно об отношениях Кузнецовой с россиянином (фото: instagram.com/katykino)