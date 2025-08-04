"Було моєю ініціативою": Денисенко розкрила деталі розлучення з Федінчиком

Акторка Наталка Денисенко рідко говорить про особисте, а тому довго не коментувала тему розлучення з актором-військовим Андрієм Федінчиком. Нині ж зірка "Кріпосної" все ж підтвердила розрив стосунків з батьком свого сина і навіть зізналася, як це все пережила.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Наталка розповіла в інтерв'ю для Playboy .

Що Денисенко сказала про розлучення

Так, акторка зазначила, що досі проживає увесь цей досвід. Саме тому вона не ділилася відвертими зізнаннями в мережі та нічого не розповідала фанам навіть попри те, що її часто питали про розлучення.

Денисенко зазначила, що саме вона стала ініціатором розриву стосунків. Але акторка хоче, аби через це Федінчик зник з її життя.

"Це надзвичайно складно і боляче, хоч і розлучення було моєю ініціативою. Емоційно дуже складно прийняти той факт, що ми більше не разом. Ми прожили разом десять років, а це ціле життя. І просто викреслити людину з пам’яті, перестати щось відчувати або "перестрибнути" в нові стосунки - неможливо. І в цьому немає драми зовсім, це повага до нашого спільного минулого, а воно було чудовим", - сказала Наталка.

Денисенко підтвердила розлучення з Федінчиком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Нині зірці легше, бо вона багато працює над собою та своїм станом. Наталка намагається "будувати максимально здорові стосунки" з Андрієм.

"Як з людиною, яка була і залишається для мене дуже важливою. Бо навіть якщо ми більше не разом, він - батько мого сина, а це нерозривний зв’язок на все життя", - пояснила артистка.

"Ми часто бачимося, разом виховуємо сина. Для мене дуже важливо, аби малий Андрійко не відчував втрати, адже ми з татом дуже сильно його любимо і завжди будемо поруч. Мені здається, що синочок це бачить. Для мене найголовніше, щоб для дитини сімʼя залишилась сімʼєю незалежно від обставин", - додала вона.

Що відомо про розлучення Денисенко

Нагадаємо, пара одружилася у 2017 році. З початку повномасштабної війни РФ проти України Федінчик захищає країну на фронті, а Денисенко виховує їхнього спільного сина Андрійчика та продовжує зніматися в кіно.

Про розрив стосунків зіркової пари стало відомо ще цієї весни. У травні з'явилося рішення суду щодо розлучення Федінчика з Денисенко. Але ані Андрій, ані Наталка цю тему не коментували.