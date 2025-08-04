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"Было моей инициативой": Денисенко раскрыла детали развода с Фединчиком

Понедельник 04 августа 2025 17:44
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"Было моей инициативой": Денисенко раскрыла детали развода с Фединчиком Наталка Денисенко и Андрей Фединчик (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Полина Иваненко

Актриса Наталка Денисенко редко говорит о личном, а потому долго не комментировала тему развода с актером-военным Андреем Фединчиком. Сейчас же звезда "Крепостной" все же подтвердила разрыв отношений с отцом своего сына и даже призналась, как это все пережила.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Наташа рассказала в интервью для Playboy.

Что Денисенко сказала о разводе

Так, актриса отметила, что до сих пор проживает весь этот опыт. Именно поэтому она не делилась откровенными признаниями в сети и ничего не рассказывала фанам даже несмотря на то, что ее часто спрашивали о разводе.

Денисенко отметила, что именно она стала инициатором разрыва отношений. Но актриса хочет, чтобы из-за этого Фединчик исчез из ее жизни.

"Это очень сложно и больно, хотя и развод был моей инициативой. Эмоционально очень сложно принять тот факт, что мы больше не вместе. Мы прожили вместе десять лет, а это целая жизнь. И просто вычеркнуть человека из памяти, перестать что-то чувствовать или "перепрыгнуть" в новые отношения - невозможно. И в этом нет драмы совсем, это уважение к нашему общему прошлому, а оно было замечательным", - сказала Наталка.

Наталка Денисенко розлучається з чоловіком-військовим: що відомоДенисенко подтвердила развод с Фединчиком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Сейчас звезде легче, потому что она много работает над собой и своим состоянием. Наталка пытается "строить максимально здоровые отношения" с Андреем.

"Как с человеком, который был и остается для меня очень важным. Потому что даже если мы больше не вместе, он - отец моего сына, а это неразрывная связь на всю жизнь", - пояснила артистка.

"Мы часто видимся, вместе воспитываем сына. Для меня очень важно, чтобы маленький Андрюша не чувствовал потери, ведь мы с папой очень сильно его любим и всегда будем рядом. Мне кажется, что сыночек это видит. Для меня самое главное, чтобы для ребенка семья осталась семьей независимо от обстоятельств", - добавила она.

Что известно о разводе Денисенко

Напомним, пара поженилась в 2017 году. С начала полномасштабной войны РФ против Украины Фединчик защищает страну на фронте, а Денисенко воспитывает их общего сына Андрюшу и продолжает сниматься в кино.

О разрыве отношений звездной пары стало известно еще этой весной. В мае появилось решение суда о разводе Фединчика с Денисенко. Но ни Андрей, ни Наталка эту тему не комментировали.

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