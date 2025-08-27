"Було насильство": Мозгова розкрила всю правду про шлюб з Пономарьовим

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки Аліні Доротюк.

Через що розпався шлюб з Пономарьовим

Олена Мозгова розповіла, що не хоче вдаватися до подробиць їхнього з Пономарьовим розлучення, адже це майже десять років життя.

Втім, за її словами, більшість цього часу вона просто існувала, не відчуваючи себе щасливою.

"Це не та історія, яку б я хотіла обговорювати. Єдине, що позитивного з цього шлюбу - моя кохана донечка Євгенія", - поділилася знаменитість.

Поворотним моментом стала поява чоловіка, який почав виявляти до неї увагу - дарував квіти та подарунки.

Олена Мозгова (фото: instagram.com/mozgova0902)

Для Олени це було несподіваним, адже такого ставлення вона не знала.

"Саша такого не робив. Він казав, що квіти - це "тілячі ніжності", і не треба балувати. І коли я відчула, що може бути інакше - я закреслила для себе всю ту історію", - зізналася вона.

Продюсерка наголошує: стосунки з тим іншим чоловіком були цілком платонічними, але саме вони дали їй силу розірвати болісний союз.

"Мені здалося, що я закохалась. Але ці стосунки абсолютно платонічні, навіть наївні. Вони дали мені сили піти від Саші. Закрити цю історію і почати все спочатку", - поділилася вона.

"Це був аб’юз, садизм, приниження"

Згадуючи шлюб із Пономарьовим, Мозгова називає його аб’юзивним. Вона не приховує, що часто відчувала приниження, а подекуди й фізичне насильство.

"Принизити, змусити вибачатися за те, чого ти не робила - це садизм. Всі аб’юзери - це садисти", - зазначила вона.

Олександр Пономарьов (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

За її словами, жінки часто мовчать про подібні стосунки, бо бояться осуду та не мають фінансової незалежності.

"У мене тоді вже було двоє дітей. Я не знала, куди йти. Фінансово - ніяк. Тато після аварії, мама не могла допомогти. Я ще їм допомагала", - згадала Мозгова.

Тільки після того, як вона почала працювати на телебаченні, з’явилася можливість розпочати нове життя. Вона зібралася з духом і чесно сказала Пономарьову, що йде.

"Я прийшла йому, дивлячись в очі, сказала: "Я закохалась. Мені треба йти. Треба це все закінчувати, бо нічого доброго вже точно не буде", - розповіла Олена.

"Я мовчала, бо мене про це просили доньки"

Олена зізналася, що довгі роки мовчала про свою правду, поки Пономарьов у ЗМІ говорив про зраду.

"Мене просили про це дівчата, коли ще були юними. Женя просила: "Мамо, не треба". А зараз вони дорослі жінки, і я можу говорити все, що завгодно", - пояснила зірка.

Олена Мозгова з доньками (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Окрім того, Мозгова зізналася, що на її мовчання вплинули і родинні установки.

"Мене так виховали. Бабуся завжди казала: "Олено, ніколи не перешіптуйся про своє на людях", - поділилася вона.

"Кохання там не було. Але ревнощі - були"

Олена наголосила: любові з боку Пономарьова вона не відчувала. Лише постійну ревність, контроль і відчуття того, що вона - ніхто.

"Кохання не було. Я не вірю, що людина, яка кохає, здатна принижувати. Якщо це було - це не любов", - переконана Олена.

Попри це, вона продовжувала жити "за інерцією", поки друзі не порадили їй піти працювати. Саме тоді, каже, з'явилася можливість змінити все.

"Він був учителем. Я пройшла пекло"

Олена Мозгова не приховує: досвід з Пономарьовим загартував її.

"Я пройшла вогонь, воду і мідні труби. Він зробив мене сильною - ментально, духовно і фізично. Мені хочеться йому подякувати. Він як учитель", - зазначила вона.

Зараз продюсерка вже 19 років перебуває в інших, щасливих стосунках. І саме тому наважилася поділитися своєю історією - щоб надихнути інших жінок, які ще не змогли вирватися з токсичних стосунків.

"Я точно знаю: якщо чоловік вже одного разу так поводився з вами - він не зміниться. Тікайте. У чому є - і вперед", - підсумувала Олена.

Нагадаємо, Мозгова була одружена з Пономарьовим у 90-х. У шлюбі в них народилася донька Євгенія.

Після розлучення кожен пішов своїм шляхом. Зараз Євгенія живе й працює в Португалії.

Олена згодом вийшла заміж за українського співака David Axelrod. У пари є донька Соломія, яка народилася у 2015 році.

Олена Мозгова з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Пономарьов після розриву з Мозговою також створив нову сім’ю - зі студенткою зі Львова Вікторією Мартинюк.

У 2007 році в них народився син Олександр, але у 2012-му пара розійшлася.

За словами артиста, причиною стала вимога дружини обрати між нею та донькою від першого шлюбу.

Наразі виконавець офіційно неодружений, але має серйозні стосунки. Ім’я своєї коханої він не розкриває, пояснюючи це тим, що не хоче повторювати минулі помилки.

Втім, за словами джерел, він живе у цивільному шлюбі з дівчиною, на ім'я Софія, яка працює його концертною директоркою.