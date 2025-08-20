ua en ru
Лідія Таран зізналася, чи спілккується з екс-чоловіком Доманським і чи вільне її серце

Середа 20 серпня 2025 21:40
Лідія Таран (фото: instagram.com/lidiyataran)
Автор: Іванна Пашкевич

Відома українська телеведуча й журналістка Лідія Таран, яка після початку повномасштабної війни переїхала до Франції, зізналася, чи спілкується з колишнім чоловіком Андрієм Доманським, і чи перебуває зараз у стосунках.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки Марічці Падалко.

Чи спілкується Таран з Доманським

Колись Лідія та Андрій проживали в цивільному шлюбі, у якому в них народилася донька Василина.

Сьогодні зірка зізнається: жодного контакту з Доманським у неї немає.

"Василині вже майже 18 років. Василина вже доросла, щоб якось сама організувати своє спілкування з батьком так, як вони хочуть. Я не медіатор, це ж не маленька дитина, якою треба управляти. Це вже абсолютно їхні стосунки вдвох. Я до цього не причетна. Це якби вона ще маленька була, а зараз уже ні", - каже знаменитість.

Лідія Таран з донькою (фото: instagram.com/lidiyataran)

Також телеведуча прокоментувала своє особисте життя. За її словами, вона нині вільна і не має романтичних стосунків.

Водночас Таран не заперечує, що в майбутньому хотіла б зустріти кохану людину, проте наразі не має ані емоційного, ані фізичного ресурсу для цього.

“Якби я була одержима стосунками, я б зі стосунків у стосунки переходила. Зараз я не думаю, сама я чи з кимось. Я зараз відчуваю, що не знаю, куди втиснути ще когось, у кого треба вкладатися. Я зараз маю вкладатися у Васю, маю переосмислити якісь свої робочі моменти”, - запевнила ведуча.

Нагадаємо, після вторгнення РФ Лідія Таран переїхала до Франції, де продовжує свою професійну діяльність.

Її донька Василина теж залишилася там і вже вступила до університету.

До України мати й донька навідуються, однак поки що повертатися на постійне місце проживання не планують.

Що ж до Андрія Доманського, то він покинув Україну, зник із медіапростору та видалив свої соцмережі. Публічно війну шоумен не коментує.

Андрій Доманський (фото: oscar.company)

