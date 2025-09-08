ua en ru
Чи піддався Козловський "зірковій хворобі"? Що каже Анатоліч

Понеділок 08 вересня 2025 15:51
Віталій Козловський і Анатолій Анатоліч (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Телеведучий Анатолій Анатоліч висловився про Віталія Козловського та припущення, що співак міг "захворіти на зірковість".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на YouTube-шоу "ТУР зірками".

Дружина Анатоліча, піарниця Юла, нещодавно оголосила, що більше не співпрацює з Козловським.

Майже одночасно телеведучий опублікував допис із фразою, що не кожна талановита людина є хорошою.

У соцмережах одразу вирішили, що це натяк саме на співака.

Чи піддався Козловський &quot;зірковій хворобі&quot;? Що каже АнатолічВіталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Втім, Анатоліч у розмові з Наталією Тур пояснив справжній контекст публікації.

"Цей пост був написаний на другий день після того, як ми обговорювали з друзями ситуацію з українським актором, якого звинуватили в харасменті, в домашньому насильстві та листуванні з неповнолітньою. І це було викликано цим. Але цей пост не тільки про нього, а і про себе", - каже ведучий.

Чи зіпсувалися відносини з Козловським

Анатоліч підкреслив, що його дружба зі співаком залишилася незмінною.

"Ми так само дружимо, Юла - хрещена мама Оскара. Звичайно, після того, як я побачив в пресі цю історію, що типу я написав про Віталіка. Я кажу, що це домисли", - зазначив він.

Чи піддався Козловський &quot;зірковій хворобі&quot;? Що каже АнатолічВіталій Козловський з дружиною та Юлою (фото: instagram.com/yulattt)

Ведучий додав, що одразу після появи чуток зв’язався з Козловським і навіть записав пояснення у "кружечках" в соцмережах.

Про чутки щодо "зіркової хвороби"

Окремо Анатоліч прокоментував і розмови про нібито "зірковість" Козловського.

Вони періодично з’являються у соцмережах, а свого часу про це згадував і продюсер Ігор Кондратюк, з яким артист мав давній конфлікт.

"Можливо, зараз він поводить себе як зірка більше. Але зараз його час, нехай він кайфоне від цього. Для нас, ми ж його знаємо всі, для нас він все одно Віталій Козловський. Ну що він буде перед тобою ви**буватися, ні. Переді мною? Ні. Він наш Віталік, ми з ним розберемося, якщо що", - підкреслив Анатолій.

