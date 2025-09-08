Чи піддався Козловський "зірковій хворобі"? Що каже Анатоліч

Телеведучий Анатолій Анатоліч висловився про Віталія Козловського та припущення, що співак міг "захворіти на зірковість".

Дружина Анатоліча, піарниця Юла, нещодавно оголосила, що більше не співпрацює з Козловським.

Майже одночасно телеведучий опублікував допис із фразою, що не кожна талановита людина є хорошою.

У соцмережах одразу вирішили, що це натяк саме на співака.

Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Втім, Анатоліч у розмові з Наталією Тур пояснив справжній контекст публікації.

"Цей пост був написаний на другий день після того, як ми обговорювали з друзями ситуацію з українським актором, якого звинуватили в харасменті, в домашньому насильстві та листуванні з неповнолітньою. І це було викликано цим. Але цей пост не тільки про нього, а і про себе", - каже ведучий.

Чи зіпсувалися відносини з Козловським

Анатоліч підкреслив, що його дружба зі співаком залишилася незмінною.

"Ми так само дружимо, Юла - хрещена мама Оскара. Звичайно, після того, як я побачив в пресі цю історію, що типу я написав про Віталіка. Я кажу, що це домисли", - зазначив він.

Віталій Козловський з дружиною та Юлою (фото: instagram.com/yulattt)

Ведучий додав, що одразу після появи чуток зв’язався з Козловським і навіть записав пояснення у "кружечках" в соцмережах.

Про чутки щодо "зіркової хвороби"

Окремо Анатоліч прокоментував і розмови про нібито "зірковість" Козловського.

Вони періодично з’являються у соцмережах, а свого часу про це згадував і продюсер Ігор Кондратюк, з яким артист мав давній конфлікт.

"Можливо, зараз він поводить себе як зірка більше. Але зараз його час, нехай він кайфоне від цього. Для нас, ми ж його знаємо всі, для нас він все одно Віталій Козловський. Ну що він буде перед тобою ви**буватися, ні. Переді мною? Ні. Він наш Віталік, ми з ним розберемося, якщо що", - підкреслив Анатолій.