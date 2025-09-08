ua en ru
Поддался ли Козловский "звездной болезни"? Что говорит Анатолич

Понедельник 08 сентября 2025 15:51
Поддался ли Козловский "звездной болезни"? Что говорит Анатолич Виталий Козловский и Анатолий Анатолич (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Телеведущий Анатолий Анатолич высказался о Виталии Козловском и предположении, что певец мог "заболеть звездностью".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на YouTube-шоу "ТУР зірками".

Жена Анатолича, пиарщица Юла, недавно объявила, что больше не сотрудничает с Козловским.

Почти одновременно телеведущий опубликовал сообщение с фразой, что не каждый талантливый человек является хорошим.

В соцсетях сразу решили, что это намек именно на певца.

Поддался ли Козловский &quot;звездной болезни&quot;? Что говорит АнатоличВиталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Впрочем, Анатолич в разговоре с Натальей Тур объяснил настоящий контекст публикации.

"Этот пост был написан на второй день после того, как мы обсуждали с друзьями ситуацию с украинским актером, которого обвинили в харассменте, в домашнем насилии и переписке с несовершеннолетней. И это было вызвано этим. Но этот пост не только о нем, а и о себе", - говорит ведущий.

Испортились ли отношения с Козловским

Анатолич подчеркнул, что его дружба с певцом осталась неизменной.

"Мы все так же дружим, Юла - крестная мама Оскара. Конечно, после того, как я увидел в прессе эту историю, что типа я написал про Виталика. Я говорю, что это домыслы", - отметил он.

Поддался ли Козловский &quot;звездной болезни&quot;? Что говорит АнатоличВиталий Козловский с женой и Юлой (фото: instagram.com/yulattt)

Ведущий добавил, что сразу после появления слухов связался с Козловским и даже записал объяснения в "кружочках" в соцсетях.

О слухах о "звездной болезни"

Отдельно Анатолич прокомментировал и разговоры о якобы "звездности" Козловского.

Они периодически появляются в соцсетях, а в свое время об этом вспоминал и продюсер Игорь Кондратюк, с которым артист имел давний конфликт.

"Возможно, сейчас он ведет себя как звезда больше. Но сейчас его время, пусть он кайфоне от этого. Для нас, мы же его знаем все, для нас он все равно Виталий Козловский. Ну что он будет перед тобой выпендриваться, нет. Передо мной? Нет. Он наш Виталик, мы с ним разберемся, если что", - подчеркнул Анатолий.

