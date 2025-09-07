"Страшно": Саніна раптово показалася у Києві після скандалу через виїзд з України

Співачка та фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна, яка нині мешкає за кордоном разом з сином та чоловіком-музикантом Валерієм Бебком, несподівано з'явилася у Києві. Принаймні про це свідчить нове відео, на якому артистка показала, як ховалася під час масованого ракетного удару в ніч на 7 вересня .

Солістка The Hardkiss повернулася в Україну

Так, на новому відео Юлія сидить в укритті та тримає на руках песика. Помітно, що співачці та її улюбленцю страшно.

"Було страшно, як ви? Провела всю ніч у підвалі", - написала Саніна.

Також вона залишила геотег і дала зрозуміти, що перебуває в Києві. Коли саме вона повернулася в Україну - невідомо.

Чому виникли скандали навколо Саніної та її чоловіка

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни обранець Саніної, разом з яким вона виступає у складі гурту The Hardkiss, "зник" з соцмереж. Сама співачка давала концерти в Україні, але її обранець на сцену не виходив.

А потім фани помітили, що Саніна виступає з чоловіком, але за кордоном. Через це Бебка почали критикувати. Музиканта називали "втікачем".

А навесні цього року Саніна вперше пояснила, чому її чоловік за кордоном. Вона запевнила, що Бебко виїхав з України ще до початку повномасштабної війни, яку 24 лютого 2022 року розв'язала РФ.

Ба більше, Юлія обурила словами про те, що вона радіє за свою родину, адже вона не бачить того, що відбувається в Україні.

"Всі, хто підписаний на мене в Інстаграм давно, всі знають, що ми виїхали за кордон до повномасштабного вторгнення. Що наша сім'я вирішила залишитись за кордоном, бо ми мали таку можливість", - заявила Саніна.

"І насправді я кожного дня кажу "дякую" Богові, що ні я, ні моя сім'я, ні моя дитина - ми не бачили того всього жаху, початку повномасштабного вторгнення, і не бачимо його досі. Я зрідка приїжджаю в Україну, але це неможливо порівняти з тим, що відчувають люди, які постійно живуть в Україні", - додавала вона.