Чи піддався Козловський "зірковій хворобі"? Що каже Анатоліч

Телеведучий Анатолій Анатоліч висловився про Віталія Козловського та припущення, що співак міг "захворіти на зірковість".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на YouTube-шоу "ТУР зірками".
Дружина Анатоліча, піарниця Юла, нещодавно оголосила, що більше не співпрацює з Козловським.
Майже одночасно телеведучий опублікував допис із фразою, що не кожна талановита людина є хорошою.
У соцмережах одразу вирішили, що це натяк саме на співака.
Втім, Анатоліч у розмові з Наталією Тур пояснив справжній контекст публікації.
"Цей пост був написаний на другий день після того, як ми обговорювали з друзями ситуацію з українським актором, якого звинуватили в харасменті, в домашньому насильстві та листуванні з неповнолітньою. І це було викликано цим. Але цей пост не тільки про нього, а і про себе", - каже ведучий.
Анатоліч підкреслив, що його дружба зі співаком залишилася незмінною.
"Ми так само дружимо, Юла - хрещена мама Оскара. Звичайно, після того, як я побачив в пресі цю історію, що типу я написав про Віталіка. Я кажу, що це домисли", - зазначив він.
Ведучий додав, що одразу після появи чуток зв’язався з Козловським і навіть записав пояснення у "кружечках" в соцмережах.
Окремо Анатоліч прокоментував і розмови про нібито "зірковість" Козловського.
Вони періодично з’являються у соцмережах, а свого часу про це згадував і продюсер Ігор Кондратюк, з яким артист мав давній конфлікт.
"Можливо, зараз він поводить себе як зірка більше. Але зараз його час, нехай він кайфоне від цього. Для нас, ми ж його знаємо всі, для нас він все одно Віталій Козловський. Ну що він буде перед тобою ви**буватися, ні. Переді мною? Ні. Він наш Віталік, ми з ним розберемося, якщо що", - підкреслив Анатолій.
