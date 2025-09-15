Принц Гаррі про зустріч із батьком: "Основна увага тепер має бути на моєму татові"

Принц Гаррі, який днями відвідав Київ , натякнув, що прагне налагодити стосунки зі своїм батьком, королем Чарльзом, після їхнього нещодавнього возз’єднання у Великій Британії .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на People .

Візит до Англії та зустріч із королем

41-річний герцог Сассекський нещодавно відвідав Англію, де взяв участь у благодійних заходах, виступив на церемонії WellChild Awards та зустрівся з батьком, якого не бачив 19 місяців.

Їхня зустріч відбулася 10 вересня у резиденції Кларенс-Хаус і тривала близько години.

Гаррі востаннє бачив 76-річного Чарльза у лютому 2024 року, коли стало відомо про хворобу монарха.

Принц Гаррі з Чарльзом III (фото: Getty Images)

"Основна увага має бути на моєму татові"

Під час поїздки до України Гаррі зазначив, що не хоче, аби їхня зустріч з королем була одноразовою.

"Основна увага має бути зосереджена на моєму татові", - сказав він.

Принц також наголосив, що хотів би частіше бувати у Великій Британії та колись привезти туди своїх дітей - 6-річного Арчі та 4-річну Лілібет.

"Цей тиждень точно наблизив це", - додав герцог Сассекський.

Меган і поради щодо "правди"

Гаррі також згадав дружину, 44-річну Меган Маркл, яка, за його словами, завжди радить йому говорити правду.

"Вона сказала: "Просто дотримуйся правди". Це те, до чого я завжди покладаюся. Завжди", - розповів він.

Розмова торкнулася і мемуарів Гаррі Spare (2023), де він відверто описав своє життя в королівській родині.

Принц Гаррі (фото: Getty Images)

"Книга? Це була серія виправлень до вже існуючих історій… Я не вірю, що виставив брудну білизну на публіку. Це було складне повідомлення, але я зробив це найкращим чином. Моя совість чиста", - заявив герцог.

Він підкреслив, що його вчинки - це не помста, а принципи.

"Це не впертість, це принципи... Це не помста, це відповідальність. Неможливе примирення, поки не знайдеш правду", - сказав герцог Сассекський.

Чи можливе примирення?

За інформацією PEOPLE, стосунки батька й сина тривалий час були напруженими: Чарльз не відповідав на дзвінки Гаррі, а повідомлення залишалися без відповіді.

Втім, у липні відбулася знакова зустріч представників короля і герцога, яку інсайдери назвали "оливковою гілкою" на шляху до примирення.

"Це був хороший перший крок. Завжди краще говорити", - поділився співрозмовник видання.

"Дуже любив повертатися"

Після візиту до Англії речник Гаррі наголосив, що він із теплом сприйняв повернення додому.

"Йому дуже сподобалося повертатися до Великої Британії, бачитися зі старими друзями, колегами та підтримувати справи, які так багато для нього значать", - діляться в оточенні принца.

Нині він живе у США разом із дружиною Меган та їхніми дітьми.