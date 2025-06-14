Данилко потрапив у скандал через виступ в Києві: дійшло до скарг омбудсмену (відео)

Сердючка нарвалася на критику через виступ в Києві

Так, однією з перших про ситуацію висловилася ведуча Тала Калатай. 13 червня Данилко виступав в "Осокорі" й виконав свої російськомовні хіти. Попри скандали та критику він все ж не відмовився від пісень мовою країни-агресора.

"Прямо зараз… Дачний масив Осокорки. Клуб відпочинку "Осокор". Концерт Вєрки Сердючки… Пісні лунають російською мовою.. Висновки робіть самі … Я в ах*і, якщо чесно. Ціна квитків 5000 грн", - написала Тала.

Допис Калатай (скріншот)

Дійшло до скарги омбудсмену

Згодом журналіст "Суспільного" Віктор Дяченко оголосив, що подає скаргу. Він "тегнув" сторінку омбудсмена, а в коментарях отримав його відповідь. Уповноважений з захисту української мови Тарас Кремінь подякував за реакцію.

"13.06.2025 на території м.Київ відбулася подія з використанням російськомовних пісень та російської мови у веденні концертної програми Verka Serduchka & Band. Відеофіксація: в коментарях. Маю надію, що ми припинимо мімікрувати та чекати російську армію в Києві", - йшлося в дописі Дяченка.

На Данилка подали скаргу (скріншот)

Як відреагували зірки та оглядачі

Музичний критик Роман Бутурлакін зазначив, що кожного року після анонсу виступів Сердючки в Києві у нього" зʼявляється марна надія на нову українськомовну програму з перекладами та новими піснями". Але щоразу ці думки "розбиваються об марні сподівання", дива не було і 13 червня.

"Я не можу зрозуміти чому Андрій Данилко продовжує корчити з себе дурня та доводити, що ці "нєтлєнкі", ну, ніяк не перекладаються, бо такі рими геніальні, що українською так не напишеш. Проте у той же час пісня авторства путініста Макса Фадєєва "Женіха хатєла - вот і залєтєла" якось переклалась", - написав Роман.

Оглядач звернувся до Данилка й нагадав, що якщо свою "Пінаколаду" зумів перекласти Віталій Козловський, то і хіти Сердючки також можуть отримати нове життя.

"Показово, що навіть розмовляв між піснями Андрій Данилко саме російською. А тут що з перекладом не вийшло? Мене дивує, що такі концерти проводяться і організаторам ок з російськомовним репертуаром. Точніше вони ж його і замовляють. А люди… Подивіться, скільки їх!" - зауважив Бутурлакін.

Також на ситуацію відреагувала блогерка та ведуча Анна Тульєва. Минулого року вона вже коментувала виступи Данилка, але тоді зазнала критики. Деякі юзери писали, що вона нібито не має засуджувати Сердючку.

"Я не хочу слухати "дольче ґабана", коли щодня вбивають наших людей на передовій і у мирних містах ракетами та дронами. Ці пісні тоді навʼязували російську культуру, а не "ми вспомінаєм дєтство". "Дєтство" могло бути іншим. І зараз би не було того, що ми маємо" - написала Тульєва.

Допис Тульєвої (скріншот)

Своєю думкою поділився й блогер Ваня Рассел. Він обурився тим, що лише зараз про це почали активно говорити, адже Данилко не відмовився співати російською з самого початку повномасштабної війни.

"Смішно… Ні, не смішно! Боляче! Коли ти знімаєш випуск! Намагаєшся донести людям правду! А на це не звертають увагу. Коли через віру в краще майбутнє тебе роблять хейтером! А потім через рік - ситуація повторюється і раптом всі ТГ-канали починають звертати на це увагу. Ой. Це не хейт - потрібно просто мати повагу і розуміння до того, що насправді відбувається з 2022 року", - написав Ваня.

Сам Данилко на критику поки що ніяк не відреагував. Минулого року Кремінь коментував виступ Сердючки з російськомовними піснями й зазначав, що порушення нібито немає. Адже "пісня артиста є авторською", а сам співак не "заборонений" і є громадянином України.