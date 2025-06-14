Данилко попал в скандал из-за выступления в Киеве: дошло до жалоб омбудсмену (видео)

Сердючка нарвалась на критику из-за выступления в Киеве

Так, одной из первых о ситуации высказалась ведущая Тала Калатай. 13 июня Данилко выступал в "Осокоре" и исполнил свои русскоязычные хиты. Несмотря на скандалы и критику он все же не отказался от песен на языке страны-агрессора.

"Прямо сейчас... Дачный массив Осокорки. Клуб отдыха "Осокор". Концерт Верки Сердючки... Песни звучат на русском языке... Выводы делайте сами... Я в ах*е, если честно. Цена билетов 5000 грн", - написала Тала.

Пост Калатай (скриншот)

Дошло до жалобы омбудсмену

Впоследствии журналист "Суспільного" Виктор Дяченко объявил, что подает жалобу. Он "тегнул" страницу омбудсмена, а в комментариях получил его ответ. Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь поблагодарил за реакцию.

"13.06.2025 на территории г. Киев произошло событие с использованием русскоязычных песен и русского языка в ведении концертной программы Verka Serduchka & Band. Видеофиксация: в комментариях. Надеюсь, что мы прекратим мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве", - говорилось в посте Дяченко.

На Данилко подали жалобу (скриншот)

Как отреагировали звезды и обозреватели

Музыкальный критик Роман Бутурлакин отметил, что каждый год после анонса выступлений Сердючки в Киеве у него "появляется тщетная надежда на новую украиноязычную программу с переводами и новыми песнями". Но каждый раз эти мысли "разбиваются о тщетные надежды", чуда не было и 13 июня.

"Я не могу понять почему Андрей Данилко продолжает строить из себя дурака и доказывать, что эти "нетленки", ну, никак не переводятся, потому что такие рифмы гениальные, что на украинском так не напишешь. Однако в то же время песня авторства путиниста Макса Фадеева "Жениха хотела - вот и залетела" как-то перевелась", - написал Роман.

Обозреватель обратился к Данилко и напомнил, что если свою "Пинаколаду" сумел перевести Виталий Козловский, то и хиты Сердючки также могут получить новую жизнь.

"Показательно, что даже разговаривал между песнями Андрей Данилко именно на русском. А тут что с переводом не получилось? Меня удивляет, что такие концерты проводятся и организаторам ок с русскоязычным репертуаром. Точнее они же его и заказывают. А люди... Посмотрите, сколько их!" - отметил Бутурлакин.

Также на ситуацию отреагировала блогерша и ведущая Анна Тульева. В прошлом году она уже комментировала выступления Данилко, но тогда подверглась критике. Некоторые пользователи писали, что она якобы не должна осуждать Сердючку.

"Я не хочу слушать "дольче габана", когда ежедневно убивают наших людей на передовой и в мирных городах ракетами и дронами. Эти песни тогда навязывали российскую культуру, а не "мы вспоминаем детство". "Детство" могло быть другим. И сейчас бы не было того, что мы имеем", - написала Тульева.

Пост Тульевой (скриншот)

Своим мнением поделился и блогер Ваня Рассел. Он возмутился тем, что только сейчас об этом начали активно говорить, ведь Данилко не отказался петь на русском с самого начала полномасштабной войны.

"Смешно... Нет, не смешно! Больно! Когда ты снимаешь выпуск! Пытаешься донести людям правду! А на это не обращают внимание. Когда из-за веры в лучшее будущее тебя делают хейтером! А потом через год - ситуация повторяется и вдруг все ТГ-каналы начинают обращать на это внимание. Ой. Это не хейт - нужно просто иметь уважение и понимание к тому, что на самом деле происходит с 2022 года", - написал Ваня.

Сам Данилко на критику пока никак не отреагировал. В прошлом году Креминь комментировал выступление Сердючки с русскоязычными песнями и отмечал, что нарушения якобы нет. Ведь "песня артиста является авторской", а сам певец не "запрещен" и является гражданином Украины.