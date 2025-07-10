"Давайте чесно": Лілія Ребрик зворушила важливими словами після моторошного удару по Києву
Акторка та телеведуча Лілія Ребрик звернулася до підписників після атаки по Києву, яку в ніч на 10 липня влаштувала РФ. За словами зірки, нині важко зберегти в собі те, що раніше здавалося базовим та звичайним.
Про це повідомляє РБК-Україна, про це Ребрик написала на своїй сторінці в Instagram.
Що написала телеведуча
"Ми живемо поруч із втратами і горем. І давайте чесно: ледь тримаємось ментально. І я зараз не тільки про столицю. Я про кожне місто, в якому неможливо заснути спокійно. Про кожне, куди тягнеться Росія", - зазначила Ребрик.
Вона додала, що нині, коли ми переживаємо усе це, "ми втратили ще й найпростіше - базові потреби людини". Йдеться, пояснила Ліля, про відчуття безпеки, коли дім - це "фортеця". Також це й про сон вдома, а не у метро чи підвалах. І просто про сон як такий.
"Це все розбирає нас на молекули. Важко зібратися після таких ночей. Важко просто розплющити очі. Важко і страшно, бо не знаєш, що буде наступної ночі. І невпевнений, що окрім базових потреб, ти не втратиш своє життя", - написала Ребрик.
"Слів, що підбадьорювали б, більше майже не лишилось. Тож, я обіймаю кожного, у кого горе, кому страшно, хто зневірений, хто втратив все", - додала вона.
Реакція фанів
Слова Ребрик розчулили та вразили її підписників. У коментарях вони пишуть:
- "Тримаємося як можемо"
- "Кожну таку ніч думаєш, що вже не можеш цього вивозити. Потім ранок. Підсумовуєш збитки, оплакуєш жертви. І живеш далі. Бо надія, мабуть, помре тільки з тобою"
- "Дуже тяжко. Але треба триматися!".
Атака в ніч на 10 липня - що відомо
В ніч на четвер росіяни влаштували черговий масований удар. Під атакою опинилися міста України, основною ціллю окупантів став Київ.
На ранок сили ППО розповіли про нічну атаку та сказали, скільки ракет та "Шахедів" вдалося збити.
Відомо про те, що внаслідок удару по столиці загинули дві людини. Ще 16 осіб зазнали поранень, 10 з них - госпіталізовано.
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