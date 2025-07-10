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"Давайте честно": Лилия Ребрик растрогала важными словами после жуткого удара по Киеву

Четверг 10 июля 2025 19:40
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"Давайте честно": Лилия Ребрик растрогала важными словами после жуткого удара по Киеву Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Полина Иваненко

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик обратилась к подписчикам после атаки по Киеву, которую в ночь на 10 июля устроила РФ. По словам звезды, сейчас трудно сохранить в себе то, что раньше казалось базовым и обычным.

Об этом сообщает РБК-Украина, об этом Ребрик написала на своей странице в Instagram.

Что написала телеведущая

"Мы живем рядом с потерями и горем. И давайте честно: едва держимся ментально. И я сейчас не только о столице. Я о каждом городе, в котором невозможно заснуть спокойно. О каждом, куда тянется Россия", - отметила Ребрик.

Она добавила, что сейчас, когда мы переживаем все это, "мы потеряли еще и самое простое - базовые потребности человека". Речь идет, пояснила Лиля, об ощущении безопасности, когда дом - это "крепость". Также это и о сне дома, а не в метро или подвалах. И просто о сне как таковом.

"Это все разбирает нас на молекулы. Трудно собраться после таких ночей. Трудно просто открыть глаза. Трудно и страшно, потому что не знаешь, что будет следующей ночью. И не уверен, что кроме базовых потребностей, ты не потеряешь свою жизнь", - написала Ребрик.

"Слов, которые подбадривали бы, больше почти не осталось. Поэтому, я обнимаю каждого, у кого горе, кому страшно, кто отчаялся, кто потерял все", - добавила она.

Реакция фанов

Слова Ребрик растрогали и поразили ее подписчиков. В комментариях они пишут:

  • "Держимся как можем"
  • "Каждую такую ночь думаешь, что уже не можешь этого вывозить. Потом утро. Суммируешь потери, оплакиваешь жертвы. И живешь дальше. Потому что надежда, видимо, умрет только с тобой"
  • "Очень тяжело. Но надо держаться!".

Атака в ночь на 10 июля - что известно

В ночь на четверг россияне устроили очередной массированный удар. Под атакой оказались города Украины, основной целью оккупантов стал Киев.

На утро силы ПВО рассказали о ночной атаке и сказали, сколько ракет и "Шахедов" удалось сбить.

Известно о том, что в результате удара по столице погибли два человека. Еще 16 человек получили ранения, 10 из них - госпитализированы.

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