"Давайте честно": Лилия Ребрик растрогала важными словами после жуткого удара по Киеву

Актриса и телеведущая Лилия Ребрик обратилась к подписчикам после атаки по Киеву, которую в ночь на 10 июля устроила РФ. По словам звезды, сейчас трудно сохранить в себе то, что раньше казалось базовым и обычным.

Что написала телеведущая

"Мы живем рядом с потерями и горем. И давайте честно: едва держимся ментально. И я сейчас не только о столице. Я о каждом городе, в котором невозможно заснуть спокойно. О каждом, куда тянется Россия", - отметила Ребрик.

Она добавила, что сейчас, когда мы переживаем все это, "мы потеряли еще и самое простое - базовые потребности человека". Речь идет, пояснила Лиля, об ощущении безопасности, когда дом - это "крепость". Также это и о сне дома, а не в метро или подвалах. И просто о сне как таковом.



"Это все разбирает нас на молекулы. Трудно собраться после таких ночей. Трудно просто открыть глаза. Трудно и страшно, потому что не знаешь, что будет следующей ночью. И не уверен, что кроме базовых потребностей, ты не потеряешь свою жизнь", - написала Ребрик.



"Слов, которые подбадривали бы, больше почти не осталось. Поэтому, я обнимаю каждого, у кого горе, кому страшно, кто отчаялся, кто потерял все", - добавила она.

Реакция фанов

Слова Ребрик растрогали и поразили ее подписчиков. В комментариях они пишут: