"Давайте чесно": Лілія Ребрик зворушила важливими словами після моторошного удару по Києву

Що написала телеведуча

"Ми живемо поруч із втратами і горем. І давайте чесно: ледь тримаємось ментально. І я зараз не тільки про столицю. Я про кожне місто, в якому неможливо заснути спокійно. Про кожне, куди тягнеться Росія", - зазначила Ребрик.

Вона додала, що нині, коли ми переживаємо усе це, "ми втратили ще й найпростіше - базові потреби людини". Йдеться, пояснила Ліля, про відчуття безпеки, коли дім - це "фортеця". Також це й про сон вдома, а не у метро чи підвалах. І просто про сон як такий.



"Це все розбирає нас на молекули. Важко зібратися після таких ночей. Важко просто розплющити очі. Важко і страшно, бо не знаєш, що буде наступної ночі. І невпевнений, що окрім базових потреб, ти не втратиш своє життя", - написала Ребрик.



"Слів, що підбадьорювали б, більше майже не лишилось. Тож, я обіймаю кожного, у кого горе, кому страшно, хто зневірений, хто втратив все", - додала вона.

Реакція фанів

Слова Ребрик розчулили та вразили її підписників. У коментарях вони пишуть: