Денисенко відповіла на звинувачення у зраді та скандальні коментарі Федінчика (відео)

Субота 27 вересня 2025 14:28
Денисенко відповіла на звинувачення у зраді та скандальні коментарі Федінчика (відео) Наталка Денисенко і Андрій Федінчик (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Акторка Наталка Денисенко відреагувала на ситуацію, про яку "гуде" мережа. Нещодавно з'явилися скріншоти з коментарями, які нібито залишив її колишній чоловік Андрій Федінчик, і там були звинувачення у зраді.

Що писав актор та як про це висловилася Денисенко, розповідає РБК-Україна.

Як Федінчик ошелешив фанів

Так, нещодавно у соцмережах з'явилося відео, в якому йшлося про скандал між актором-військовим та його колишньою. Стверджувалося, що Федінчик залишив під фото Денисенко провокаційні коментарі.

Актор нібито емоційно відреагував на кадри колишньої з квітами та видав наступні заяви:

  • "Оооо!!! Юрка подарував!!! Коли я був не поряд"
  • "Вам все вернеться"
  • "Юрка Савранський... Він до речі під юбку тобі залазив, коли я вимушено був далеко"
  • "Горіть у пеклі".

Згодом коментарі зникли. Актор та його колишня цю ситуацію ніяк не коментували.

Що сказала Денисенко

У новому випуску "Тур зірками" Наталка висловилася про скандал. Вона не стала спростувати інформацію про коментарі й дала зрозуміти, що хоче залишити особисте у таємниці.

"Я знаю, що він дивиться кожне моє інтерв'ю і переживає, як я скажу, що я скажу про нього. Тому все, що я можу сказати - це безмежна вдячність від цих стосунків. Кожна людина має право щось писати, щось казати. Я думаю, що він би краще вам, напевно, прокоментував це. Я все ж позиціоную так, що моє особисте життя - це не серіал", - сказала акторка.

"Можу дозволити собі залишити щось для себе. В нас з чоловіком теж, якщо хтось там думає, що жінка, яка подає на розлучення, що якщо я ініціатор, то мені не боляче, то мені теж дуже боляче. І ми півроку вже як розлучені з Андрієм. І все одно у нас дуже болючий процес. Це все дуже боляче. І я розумію його як людину, що його іноді накриває, йому теж важко. І мені важко від цього", - додала вона.

Але про загадкового Юрія Наталка все ж висловилася. Йшлося про манекенника Савранського, з яким все частіше помічають акторку.

Денисенко відповіла на звинувачення у зраді та скандальні коментарі Федінчика (відео)Денисенко і Савранський (фото: instagram.com/savransky_yuriy)

"Юрій - це модель в нашій компанії. Ну, всі знають, мої друзі, це наш друг. Юра - дуже близька мені людина і він в рекламній кампанії нашого бренду. І я думаю, що як тільки з'являться відео, вони просто вони неймовірно чуттєві, я впевнена, що це буде просто бум в пресі. Коли всі побачать і людям буде що обговорити", - сказала зірка.

За словами Денисенко, про романтичні стосунки вона говоритиме лише тоді, коли на її пальці з'явиться овальний діамант.

"А всіх інших не має взагалі обходити, з ким я, де я і що я. Якщо у людей немає свого особистого життя. Я розумію, чому ви питаєте, чому людей це цікавить. Тому що я дуже яскрава особистість. Я тригер для багатьох і всім цікаво, а з ким же Наталка Данисенко спить? А що ж вона, з ким вона там крутить романи? Тому що стільки романів, скільки приписують мені, здається, не приписують жодній українській актрисі", - зазначила Наталка.

Нагадаємо, про розлучення Денисенко і Федінчика стало відомо у квітні цього року.

Вас може зацікавити

Під час створення матеріалу було використано джерела: відео з TikTok "vira.news1", новий випуск "Тур зірками".

