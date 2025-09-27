Денисенко ответила на обвинения в измене и скандальные комментарии Фединчика (видео)
Актриса Наталка Денисенко отреагировала на ситуацию, о которой "гудит" сеть. Недавно появились скриншоты с комментариями, которые якобы оставил ее бывший муж Андрей Фединчик, и там были обвинения в измене.
Что писал актер и как об этом высказалась Денисенко, рассказывает РБК-Украина.
Как Фединчик ошарашил фанов
Так, недавно в соцсетях появилось видео, в котором говорилось о скандале между актером-военным и его бывшей. Утверждалось, что Фединчик оставил под фото Денисенко провокационные комментарии.
Актер якобы эмоционально отреагировал на кадры бывшей с цветами и выдал следующие заявления:
- "Ооооо!!! Юрка подарил!!! Когда я был не рядом"
- "Вам все вернется"
- "Юрка Савранский... Он кстати под юбку тебе залазил, когда я вынужденно был далеко"
- "Горите в аду".
Впоследствии комментарии исчезли. Актер и его бывшая эту ситуацию никак не комментировали.
Что сказала Денисенко
В новом выпуске "Тур зірками" Наталка высказалась о скандале. Она не стала опровергать информацию о комментариях и дала понять, что хочет оставить личное в тайне.
"Я знаю, что он смотрит каждое мое интервью и переживает, как я скажу, что я скажу о нем. Поэтому все, что я могу сказать - это безграничная благодарность от этих отношений. Каждый человек имеет право что-то писать, что-то говорить. Я думаю, что он бы лучше вам, наверное, прокомментировал это. Я все же позиционирую так, что моя личная жизнь - это не сериал", - сказала актриса.
"Могу позволить себе оставить что-то для себя. У нас с мужем тоже, если кто-то там думает, что женщина, которая подает на развод, что если я инициатор, то мне не больно, то мне тоже очень больно. И мы полгода уже как разведены с Андреем. И все равно у нас очень болезненный процесс. Это все очень больно. И я понимаю его как человека, что его иногда накрывает, ему тоже тяжело. И мне тяжело от этого", - добавила она.
Но о загадочном Юрии Наталка все же высказалась. Речь шла о манекенщике Савранском, с которым все чаще замечают актрису.
Денисенко и Савранский (фото: instagram.com/savransky_yuriy)
"Юрий - это модель в нашей компании. Ну, все знают, мои друзья, это наш друг. Юра - очень близкий мне человек и он в рекламной кампании нашего бренда. И я думаю, что как только появятся видео, они просто они невероятно чувственные, я уверена, что это будет просто бум в прессе. Когда все увидят и людям будет что обсудить", - сказала звезда.
По словам Денисенко, о романтических отношениях она будет говорить только тогда, когда на ее пальце появится овальный бриллиант.
"А всех остальных не должно вообще обходить, с кем я, где я и что я. Если у людей нет своей личной жизни. Я понимаю, почему вы спрашиваете, почему людей это интересует. Потому что я очень яркая личность. Я триггер для многих и всем интересно, а с кем же Наталка Данисенко спит? А что же она, с кем она там крутит романы? Потому что столько романов, сколько приписывают мне, кажется, не приписывают ни одной украинской актрисе", - отметила Наталка.
Напомним, о разводе Денисенко и Фединчика стало известно в апреле этого года.
