"Дешеве бродяжництво": Тіна Кароль рознесла Потапа за ШІ-відео з її обличчям

Співачка Тіна Кароль різко відреагувала на відео репера Потапа (нині Slavic Balagan), в якому штучний інтелект "намалював" істот з її обличчям та обличчям Світлани Лободи, що влаштовують бійку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку зірки.

Контекст

У соцмережах Потапа з'явилося нове відео, в якому штучний інтелект "домалював" обличчя Кароль і Лободи до персонажів-пустельних істот.

Спершу ці герої "позують", а згодом починають битися. У кадрі також з’являється і сам артист - у вигляді кількох гротескних образів.

Контент одразу привернув увагу аудиторії - як через дивну візуальну складову, так і через використання зображень відомих співачок без їхньої згоди.

Тіна Кароль відреагувала

Замість жартів Тіна Кароль опублікувала емоційний допис, в якому не лише розкритикувала відео, а й поставила під сумнів мистецьку цінність останніх робіт Потапа.

"Коли в артиста закінчуються ідеї - він починає паразитувати на чужих обличчях. Коли кліп не має змісту - в нього вставляють згенеровану брехню. Це не творчість, а порожнеча, замаскована під провокацію", - написала співачка.

На її думку, використання чужих образів без сенсу - це вже не мистецтво.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Використовувати образи, спотворювати їх, щоб заманити увагу туди, де вже давно немає змісту, - це не жест митця, а акт відчаю. Це не діалог з культурою. Це імітація енергії з середини абсолютного вакууму", - підкреслила Кароль.

Вона також натякнула на моральну віддаленість Потапа від реального життя України.

"Поки Київ тримається, живе у несправедливій реальності, десь існує той, хто, видаючи свій фальшивий образ за наше життя, до якого він вже давно не має ніякого відношення", - додала зірка.

І завершила свій меседж двома короткими словами: Adios Amigo.

Чим це може обернутися для Потапа

Юристи звертають увагу: використання зображення публічної особи без її дозволу - навіть у вигляді ШІ-анімації - може мати правові наслідки.

"Йдеться про порушення права на зображення та, можливо, гідність і честь. Якщо особа не давала згоди на використання свого образу, особливо в сатиричному або принизливому контексті, вона має повне право звернутися до суду", - прокоментував ситуацію для РБК-Україна Олександр Курявий, керуючий партнер ЮК "Муренко, Курявий і Партнери".