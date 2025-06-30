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"Це складно". Потап розкрив, як тікав з України під час війни

Понеділок 30 червня 2025 19:06
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"Це складно". Потап розкрив, як тікав з України під час війни Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Іванна Пашкевич

Репер і продюсер Потап поділився, як йому вдається перетинати кордон України під час воєнного стану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки молдовському журналісту та блогеру DORIN GALBEN.

Як Потап виїжджає з України

Як стверджує сам виконавець, усе відбувається цілком у рамках закону - лише за офіційними дозволами та з обов’язковим поверненням у зазначені терміни.

"У нас є "Дія" і "Резерв+", де завжди можна оновити свої дані. Ми всі стоїмо на військовому обліку, але в кожного своя ситуація. У мене - абсолютно легальні способи в'їзду і виїзду через відповідні інстанції. Проте це складно, бо кожного разу потрібно отримувати дозволи і повертатися у чітко визначені дати", - пояснив артист.

&quot;Це складно&quot;. Потап розкрив, як тікав з України під час війниПотап (фото: instagram.com/realpotap)

Потап вже не вперше змушений коментувати свої закордонні поїздки - навколо цього не раз точилися суперечки в соцмережах.

Сам він не приховує: більшість його творчих проєктів зараз реалізуються за межами України, тому й перебуває там довше.

Та при цьому наголошує, що не вважає себе емігрантом.

"Я всередині не покинув Україну. Я не відчуваю, що емігрував", - казав він раніше в одному з інтерв'ю.

Утім, попри те, що артист постійно згадує про свою приналежність до України, низка його дій продовжує викликати неоднозначну реакцію.

&quot;Це складно&quot;. Потап розкрив, як тікав з України під час війниПотап (скріншот)

Зокрема, він під час виступів за кордоном часто виконує російськомовні пісні. До того ж у деяких інтерв’ю - як-от у розмові з журналістом Дорином Галбеном - продовжує спілкуватися російською.

Ще однією причиною для критики стало його інтерв’ю російському блогеру Юрію Дудю, яке чимало українців сприйняли як неприйнятне в умовах війни.

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