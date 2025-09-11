"Діагноз викликає сльози": MELOVIN потрапив до лікарні (фото)

Що сталося з артистом

Так, спочатку в соцмережах почали з'являтися "сторіз" від друзів MELOVIN.

"Мій Мел загримів у лікарню. Бажаю тобі швидкого одужання! Знаю, що ти вистоїш Лю!" - написала співачка SWOIIA.

Також про артиста висловилася Lama. Вона побажала йому одужання та зазначила, що він сильніше, аніж думає.

А ще підтримати MELOVIN вирішила блогерка Дар'я Ломакіна. Разом с сином Ренатом, який став зіркою мережі завдяки фразі про "Шикарне настроєніє", вона побажала співаку швидше повернутися до звичайного життя.

Зірки підтримали Меловіна (скріншоти)

А згодом на зв'язок вийшов сам артист. Спочатку він показав фото під крапельницею.

Меловін у лікарні (скріншот)

А 11 вересня артист розповів, що зараз у нього є "дитяче бажання". І натякнув на серйозні проблеми.

"Багато кульок та єдинорога. І багато обійм... Я посипався ментально та фізично знатно, друзі. Діагноз мене не тішить і викликає сльози", - зізнався MELOVIN.

Меловін розповів про госпіталізацію (скріншот)

Що саме сталося зі співаком - поки що невідомо. У 2023 році він казав, що лікарі діагностували у нього цукровий діабет MODY-типу.