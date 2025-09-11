"Діагноз викликає сльози": MELOVIN потрапив до лікарні (фото)

Співак MELOVIN "загримів" до лікарні. Спочатку артист нічого не розповідав про свій стан, але нині вирішив поділитися емоціями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram Меловіна.
Так, спочатку в соцмережах почали з'являтися "сторіз" від друзів MELOVIN.
"Мій Мел загримів у лікарню. Бажаю тобі швидкого одужання! Знаю, що ти вистоїш Лю!" - написала співачка SWOIIA.
Також про артиста висловилася Lama. Вона побажала йому одужання та зазначила, що він сильніше, аніж думає.
А ще підтримати MELOVIN вирішила блогерка Дар'я Ломакіна. Разом с сином Ренатом, який став зіркою мережі завдяки фразі про "Шикарне настроєніє", вона побажала співаку швидше повернутися до звичайного життя.
Зірки підтримали Меловіна (скріншоти)
А згодом на зв'язок вийшов сам артист. Спочатку він показав фото під крапельницею.
А 11 вересня артист розповів, що зараз у нього є "дитяче бажання". І натякнув на серйозні проблеми.
"Багато кульок та єдинорога. І багато обійм... Я посипався ментально та фізично знатно, друзі. Діагноз мене не тішить і викликає сльози", - зізнався MELOVIN.
Що саме сталося зі співаком - поки що невідомо. У 2023 році він казав, що лікарі діагностували у нього цукровий діабет MODY-типу.
