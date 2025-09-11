RU

"Диагноз вызывает слезы": MELOVIN попал в больницу (фото)

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Полина Иваненко

Певец MELOVIN "загремел" в больницу. Сначала артист ничего не рассказывал о своем состоянии, но сейчас решил поделиться эмоциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Меловина.

Что произошло с артистом

Так, сначала в соцсетях начали появляться "сториз" от друзей MELOVIN.

"Мой Мел загремел в больницу. Желаю тебе скорейшего выздоровления! Знаю, что ты выстоишь Лю!" - написала певица SWOIIA.

Также об артисте высказалась Lama. Она пожелала ему выздоровления и отметила, что он сильнее, чем думает.

А еще поддержать MELOVIN решила блогерша Дарья Ломакина. Вместе с сыном Ренатом, который стал звездой сети благодаря фразе о "Шикарном настроении", она пожелала певцу скорее вернуться к обычной жизни.

 

Звезды поддержали Меловина (скриншоты)

А впоследствии на связь вышел сам артист. Сначала он показал фото под капельницей.

Меловин в больнице (скриншот)

А 11 сентября артист рассказал, что сейчас у него есть "детское желание". И намекнул на серьезные проблемы.

"Много шариков и единорога. И много объятий... Я посыпался ментально и физически знатно, друзья. Диагноз меня не радует и вызывает слезы", - признался MELOVIN.

Меловин рассказал о госпитализации (скриншот)

Что именно произошло с певцом - пока неизвестно. В 2023 году он говорил, что врачи диагностировали у него сахарный диабет MODY-типа.

