"Дивували та насторожували". Цимбалюк заінтригував враженнями від учасниць "Холостяка"

Український актор Тарас Цимбалюк, який став головним героєм нового сезону романтичного шоу "Холостяк", поділився враженнями від зйомок та знайомства з учасницями.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів у дописі в Instagram.
У новому дописі актор показався на знімальному майданчику в стильному образі та з трояндою в руках, яку головний герой традиційно вручає дівчатам, які продовжать участь.
"Є епізоди нашого життя, які впевнено можна вклеїти у пікантну категорію: "незабутні моменти". Ми ж тут, у цьому світі, в тому числі й заради емоцій і вражень. І от, власне, побувши два місяці на зйомках, точно можу підтвердити - забути це буде важко", - написав він.
Не оминув головний герой шоу і тему учасниць, які прийшли підкорювати його серце. За його словами, проєкт став майданчиком для зустрічі з яскравими й абсолютно різними дівчатами, які дивували своїми характерами та викликали цілий спектр емоцій.
"Грані дівчат дивували, насторожували, притягували, відштовхували, захоплювали тощо. Одним словом - викликали найрізноманітніші емоції", - поділився він.
Цимбалюк зізнався, що у перші знімальні дні мав чимало сумнівів та упереджень. Проте вже з часом почав почуватися вільніше перед десятками камер.
"Часто створювались обставини, котрі мене виводили на дуже цікаві розмови наодинці з собою… Щодня коло пошуку відповіді на те, чи інше ловило мене і змушувало аналізувати", - розповів він.
Він заявив, що ставиться до критиків із взаємністю.
"Вдумайтесь: ми платимо гроші психологам, щоб нам стало по*уй на думку людей, яким на нас по*уй безкоштовно. Повторюсь: раніше я ставився до людей добре, зараз - взаємно!" - заявив він.
Прем'єра "Холостяка" запланована на осінь. Про те, що Цимбалюк стане головним героєм проєкту стало відомо у квітні.
