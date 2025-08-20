"Удивляли и настораживали". Цимбалюк заинтриговал впечатлениями от участниц "Холостяка"

Что сказал Цимбалюк об участии в проекте "Холостяк"

В новом посте актер показался на съемочной площадке в стильном образе и с розой в руках, которую главный герой традиционно вручает девушкам, которые продолжат участие.

Тарас признался, что для него это был совершенно новый опыт, который подарил немало эмоций и заставил по-другому посмотреть на себя.

"Есть эпизоды нашей жизни, которые уверенно можно вклеить в пикантную категорию: "незабываемые моменты". Мы же здесь, в этом мире, в том числе и ради эмоций и впечатлений. И вот, собственно, побывав два месяца на съемках, точно могу подтвердить - забыть это будет трудно", - написал он.

Участницы приятно поразили Холостяка (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Что Цимбалюк думает об участницах "Холостяка"

Не обошел главный герой шоу и тему участниц, которые пришли покорять его сердце. По его словам, проект стал площадкой для встречи с яркими и абсолютно разными девушками, которые удивляли своими характерами и вызывали целый спектр эмоций.

"Грани девушек удивляли, настораживали, притягивали, отталкивали, восхищали и тому подобное. Одним словом - вызывали самые разнообразные эмоции", - поделился он.

Цимбалюк признался, что в первые съемочные дни имел немало сомнений и предубеждений. Однако уже со временем начал чувствовать себя свободнее перед десятками камер.

"Часто создавались обстоятельства, которые меня выводили на очень интересные разговоры наедине с собой... Ежедневно круг поиска ответа на то или иное ловил меня и заставлял анализировать", - рассказал он.

Цимбалюк и Решетник на съемках (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Как реагирует на хейт за участие в проекте

Он заявил, что относится к критикам с взаимностью.

"Вдумайтесь: мы платим деньги психологам, чтобы нам стало по*уй на мнение людей, которым на нас по*уй бесплатно. Повторюсь: раньше я относился к людям хорошо, сейчас - взаимно!" - заявил он.

Премьера "Холостяка" запланирована на осень. О том, что Цимбалюк станет главным героем проекта стало известно в апреле.