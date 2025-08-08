"До мурах". Азов підірвали мережу новою рекламою: емоційне відео та відгуки українців

Новий рекламний ролик рекрутингової кампанії 12-ї бригади спецпризначення "Азов" знову опинився в центрі уваги. Цього разу відео присвятили жінкам, які встали на захист країни.

Детальніше про нове відео та реакцію мережі дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна .

Про що нова реклама "А моя в Азові"

Події відео розгортаються в атмосфері автомобільної майстерні, де двоє чоловіків заводять розмову про дітей.

Водій авто, яке потребує ремонту, каже, що хоче "прилаштувати" сина на критичне підприємство, аби той отримав бронювання.

"Бо йому вже 26. Сам розумієш", - говорить чоловік.

Він припустив, що у механіка є знайомі на заводі й попросив допомоги. Той відповів, що то колись було, але зараз - ні.

Зітхнувши, батько сина сказав, що чоловікові пощастило - в нього донька.

"А моя в Азові", - спокійно, але промовисто сказав він.



Як описали відео в Азові

Автори наголосили, що більшість батьків не готували доньок до військової служби. Проте принципи, закладені з дитинства, любов до України та бажання діяти привели їх у військо.

"Батько повсякчас хоче убезпечити свою доньку. Скільки б років їй не було: у 7 або 26 вона все одно його донька", - йдеться в повідомленні.

В армії жінки рятують життя, впроваджують нові підходи та змінюють уявлення про силу.

"Так, тато завжди вірив, що його донька виросте сильною. Але навіть не уявляв наскільки", - додали автори.

Про що реклама "А моя в Азові" (скриншот)

Як відреагували в мережі

Переважно ролик викликав позитивні враження. Користувачі відзначили його силу та емоційність. Звісно, знайшлися й ті, хто вдався до критики.

"Дуже потужна рекламна кампанія. Аплодую стоячи".

"До мурах. Дуже сильно".

"Хіба не життєва ситуація? Сама не раз таке наживо чула. Поки хтось ховається і думає, куди б це пристроїться, хтось вже навчився й обрав для себе той напрямок і бригаду які йому/їй найбільше підходять".

"Це так круто! Ваша кампанія розривна".

"До мурах, бо мій батько так само відповідає".

"Хлопчики ухилянти, мамині царапки покинули чат. Історій типу "така розумна - йди захищай" вже не буде?"

"Це просто дуже, дуже сильно. Подяка і честь усім військовослужбовцям і військовослужбовицям".

"Ця кампанія повинна увійти в історію".

"То це типу таке нормальне присоромлення тих, хто не хоче, щоб йому відірвало ручку/ніжку, то вони тепер цапи відбували? Норм, суспільство ще мало розколено, давайте ще".

"А моя жива! Нічого огидного давно не бачив".

"Ці відео якось... максимально неприродні. Що ринок, що салон, що СТО - таке враження, що я дивлюсь на щось кінця 90-х. І фраза про Азов так максимально невідповідна атмосфері виходить".

"Давайте не будемо нікого обманювати. Реклама "А мій в Азові" бісить тільки ухилянтів та їх жінок".

"Україні треба не "моя в Азові", а "моя чекає дитину" і максимальна підтримка материнства та дитинства".

Як відреагували в мережі на рекламу "А моя в Азові" (скриншот)

Раніше полк представив відео "А мій в Азові", яке викликало суперечливі реакції в мережі.

Згодом заступник командира "Азову" Святослав Паламар з позивним "Калина" пояснив у колонці для 24 каналу, що метою рекламної кампанії було проявити повагу до рідних та їхніх захисників. Ніхто нікого не намагався принизити.

"Це ті хлопці й дівчата, з яких треба брати приклад і пишатись ними. Та не тільки ними, а й усіма, хто в Силах оборони України, хто ризикує своїм життям за наше з вами майбутнє та майбутнє наших дітей. Хто місяцями не бачить своїх близьких, котрі мають повне право пишатись своїми захисниками, і не ховаючи очі казати: "А мій в Азові", "А мій в ЗСУ", "А мій в ГУР" - сказав він.